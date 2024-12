Addio a Baldini: "Un bravo attore e grande amico"

Si terrà questa mattina, nelle cappelle del Commiato della Misericordia di Agliana, dalle 10,30, l’ultimo saluto a Riccardo Baldini, 78 anni, aglianese, ex impiegato e conosciuto da molti per la sua attività di attore amatoriale, tra le varie compagnie e di Agliana e di Pistoia. Baldini era molto noto tra gli attori amatoriali della provincia, con cui collaborava.

Ne traccia un ricordo commosso la professoressa e regista Dora Donarelli, per la cui regia ha recitato in alcuni spettacoli della compagnia Il Rubino. "Con Riccardo ho condiviso tante ore nella preparazione delle rappresentazioni teatrali, è un grande dispiacere sapere della sua scomparsa. Un amico e un interprete attento con una personalità particolare, riservato ma nobile d’animo, sincero e coerente – ha detto Dora Donarelli – Nell’Artemisia Gentileschi di Lucia Focarelli fu un eccezionale Orazio Gentileschi, una parte che gli si addiceva perfettamente e nella quale dette un’impronta unica all’opera. Dovremo rappresentarla di nuovo a marzo e senza di lui non sarà più la stessa cosa. Toccante anche la sua interpretazione del dottor Rank in Casa di bambola di Ibsen. E ancora, ne L’albero delle parole, scritto da Maura Del Serra su Don Milani, fu talmente bravo nel ruolo di uno dei personaggi da contribuire al successo dell’opera".

Questa mattina si terrà l’ultimo saluto nelle cappelle del commiato, secondo la sua volontà.