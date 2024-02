A 30 all’ora davanti a scuola. Il Comune vara il piano per la qualità ambientale

Dalle "zone di rispetto" davanti alle scuole a interventi per ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici, passando per la razionalizzazione dei trasporti e alle riasfaltature. E’ quanto prevede il "Piano di azione comunale per il risanamento della qualità ambientale", approvato nei giorni scorsi dalla giunta Lunardi. Si tratta di azioni, che i Comuni sono chiamati ad attuare per ridurre le emissioni e contrastare l’inquinamento da polveri sottili. Il Comune di Serravalle, in particolare, è stato inserito nell’area di superamento "Piana Prato-Pistoia" ed è tenuto all’adozione del Pac per quanto riguarda l’inquinamento da Pm10. Una serie di opere che vanno oltre la firma di specifiche ordinanze in caso di superamento della soglia-limite e del divieto di abbruciamenti nei vari periodi dell’anno. Un intervento che dovrebbe essere avviato a breve e chiudersi entro la fine del 2024 riguarda l’istituzione di "zone 30" e zone di rispetto, in primis davanti alle scuole di Masotti e Casalguidi: "Per evitare picchi di inquinamento provocati dai gas di scarico e dall’attrito delle ruote sull’asfalto". Sarà confermata inoltre la disponibilità di un bus-navetta gratuito durante le principali manifestazioni, da Casalguidi e Serravalle: l’impegno per il trasporto durante la Fiera di Casalguidi, il Serravalle Jazz, il Serravalle Fort Comics e la Passeggiata dovrebbe ammontare a circa 8mila euro. Il Pac prevede inoltre riasfaltature per 350mila euro che dovrebbero essere realizzate nel corso dell’anno in via del Redolone a Ponte Stella, via del Chiassetto a Cantagrillo, via Morione e via Morelli a Casalguidi, via Vecchia Provinciale Lucchese a Masotti, via Rio a Serravalle e via Mignandola a Ponte di Serravalle, oltre alla sistemazione e all’eventuale allargamento di alcuni marciapiedi. Fra le altre iniziative, figurano poi nuove piantumazioni sul territorio e il lancio di campagne informative. "Verranno piantati alberi per il miglioramento della qualità dell’aria nei parchi pubblici e nei giardini delle scuole – ha aggiunto il vicesindaco ed assessore all’ambiente Federico Gorbi –, azioni individuate da una serie di confronti".

g.f.