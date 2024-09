50 mila euro per migliorare gli impianti

Nel territorio comunale ci sono stati investimenti per 50mila euro destinati agli impianti sportivi. "Abbiamo eseguito prima e durante l’estate, una serie di interventi importanti e attesi – spiega il vicesindaco Giacomo Buonomini – con una distribuzione capillare su tutto il territorio, per un investimento complessivo prossimo a 50.000 euro, per garantire campi da calcio efficienti e sostenere la massima fruibilità e sicurezza nei campi polivalenti". Nel dettaglio gli interventi hanno interessato il Campo Sportivo Gavinana con il rinnovamento della rete perimetrale, che ha sostituito quella originale, vecchia di circa 40 anni, e la sostituzione delle due porte del campo con due nuove e il campetto in terra battuta, con la sostituzione delle porte da calcetto. A San Marcello (zona scuola), nei campetti polivalenti, sono state installate nuove porte da calcetto e dall’estate è stato riaperto il volley. Al campo polivalente di Popiglio sono state installate la nuova rete da pallavolo e le nuove porte da calcetto. Al campo sportivo di Prunetta è stato concluso il trattamento di rinnovo del manto erboso, lavoro che segue il ripristino degli spogliatoi. Infine a Piteglio, dove l’associazione Mooving ha in gestione da alcuni mesi la palestra, lavori al campo sportivo polivalente e all’impianto del "Gomburano". Da sottolineare che la squadra Asd Montagna Pistoiese, che gestisce il campo principale di Gavinana, ha provveduto, come ogni anno, a proprie spese, al trattamento del completo inerbimento del fondo che consente all’impianto della "Ramoscina" di essere un’eccellenza tra gli impianti amatoriali locali, molto apprezzato dagli ospiti durante il campionato e dalle squadre in raduno estivo.

Andrea Nannini