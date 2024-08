Via al bando per il contributo al "Pacchetto Scuola" a San Giuliano Terme

San Giuliano Terme, 27 agosto 2024 - Pubblicato il bando per il contributo al "Pacchetto scuola" relativo all'anno scolastico 2024-2025 nel comune di San Giuliano Terme. "Dopo che la Regione Toscana ha approvato il bando unificato per il contributo del “Pacchetto Scuola", è stato aperto l'avviso per l'anno scolastico 2024-2025 nel nostro Comune – affermano il sindaco Matteo Cecchelli e l'assessora alle Politiche per l'istruzione e i rapporti con le università Fabiana Coli –. Esso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie residenti in Toscana per sostenere le spese scolastiche documentate per libri, materiale scolastico e servizi, come gite, uscite scolastiche e trasporto casa-scuola". I residenti nel comune sangiulianese possono presentare la domanda di ammissione al contributo esclusivamente on line tramite la sezione "Servizi on line" dove è possibile accedere al "Pacchetto scuola" del sito comunale della città di San Giuliano Terme entro e non oltre il 20 settembre 2024. L'accesso al portale potrà avvenire tramite le seguenti credenziali: Spid (Sistema pubblico di identità digitale); Cns (tessera sanitaria già abilitata e relativo pin); Cie (Carta di identità elettronica con relativo pin). I requisiti per l'ammissione al beneficio sono i seguenti: residenza in Toscana (la domanda deve essere presentata al comune di residenza); età non superiore a 20 anni da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età (ovvero 20 anni e 364 giorni), compiuti entro il 20 settembre 2024; iscrizione per l’a.s. 2024/2025 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata; Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o Isee minorenni nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non superiore a € 15.748,78. Importante: i beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione attestante le spese scolastiche sostenute per l'anno scolastico 2024-2025 obbligatoriamente e a produrle su richiesta dell'ufficio Servizi educativi e scolastici per i controlli previsti. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 050/819313-273-222; email: [email protected]