"Una preferenza per il nostro territorio" l'appello dei sindaci per Mazzeo

Pisa, 6 giugno 2024 - I sindaci dell'area pisana del PD firmano un appello e lanciano un endorsement per il candidato alle elezioni europee Antonio Mazzeo. Si voterà infatti sabato 8 e domenica 9 giugno. "In questi anni di impegno nelle amministrazioni - scrivono i sindaci dem -, e per i prossimi che ci aspettano, abbiamo sperimentato l’importanza dell’Unione Europea per la realizzazione dei più importanti progetti di cambiamento dei nostri comuni. Tanti degli investimenti in ambito sociale, sportivo, culturale e sanitario sono stati possibili solo grazie ai fondi provenienti dall’Europa. Insieme a essi, abbiamo sempre saputo di avere alla guida del Consiglio regionale toscano una persona vicina che, con il suo lavoro in Regione, ci ha aiutato ad affrontare piccoli e grandi problemi delle nostre comunità. Abbiamo lavorato costantemente insieme per migliorare la vita dei nostri cittadini. Ed è per questo che vediamo nella candidatura di Antonio Mazzeo un’opportunità per tutto il nostro territorio." "Avere un parlamentare europeo - continua l'appello dei primi cittadini -, di Pisa, che conosce a fondo i nostri problemi, le nostre esigenze, le prospettive della nostra provincia, ci aiuterebbe ad avvicinare l’Europa, il luogo delle decisioni e degli indirizzi, a ciascuno dei nostri cittadini. Insieme potremo pensare e realizzare tanti dei progetti che animano le nostre campagne elettorali e i nostri mandati amministrativi." "Ed è per questo - è la conclusione -, che, oltre a un voto al Partito Democratico, oltre a esprimere le preferenze che più rispondono alle nostre sensibilità, chiediamo che una delle tre sia per Antonio Mazzeo. Chiediamo una preferenza per il nostro territorio, per le nostre comunità." I sindaci che hanno firmato l'appello: Alderigi Cristiano – Sindaco di Calcinaia Angori Massimiliano – Sindaco di Vecchiano Bacci David – Candidato Sindaco di Crespina Lorenzana Barbafieri Alessio – Sindaco di Lajatico Brogi Francesca – Sindaca di Ponsacco Bucci Mariangela – Candidata Sindaca di Santa Croce Buti Arianna – Sindaca di Buti Capecchi Giovanni – Sindaco di Montopoli in Valdarno Caprai Loris – Candidato Sindaco di Montescudaio Carli Giamila – Sindaca di Santa Luce Carmassi Dario – Sindaco di Bientina Ciccarè Chiara – Candidata Sindaca di Casciana Terme Lari Cionini Barbara – Candidata Sindaca di Capannoli D’Addona Thomas - Sindaco di Crespina Lorenzana Di Maio Sergio – Sindaco di San Giuliano Terme Ferrucci Matteo – Sindaco di Vicopisano Franconi Matteo – Sindaco di Pontedera Giglioli Simone – Sindaco di San Miniato Govi Francesco – Sindaco di Monteverdi Grossi Federico – Candidato Sindaco di Castelfranco Lupi Fabrizio – Candidato Sindaco di Ponsacco Macelloni Renzo – Sindaco di Peccioli Santi Giacomo – Sindaco di Volterra Terreni Mirko – Sindaco di Casciana Terme Lari