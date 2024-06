Tre cittadini stranieri espulsi dal territorio nazionale

Pisa, 5 giugno 2024 - Proseguono le operazioni della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare. Nell’ambito di queste attività, tre cittadini stranieri con precedenti penali sono stati recentemente espulsi dal territorio nazionale.

Dall'inizio dell'anno, la Questura di Pisa ha eseguito complessivamente 35 espulsioni, con 7 accompagnamenti coattivi alla frontiera, 7 trattenimenti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e 26 ordini di allontanamento dal territorio nazionale. Durante la settimana, un cittadino marocchino di 43 anni, con numerosi precedenti penali per violazione della legge sugli stupefacenti, è stato accompagnato presso il CPR di Potenza. Qui sarà trattenuto fino al completamento delle operazioni necessarie al suo rimpatrio. Nei giorni precedenti, sono stati adottati due provvedimenti di espulsione, emessi dal Prefetto di Pisa e eseguiti dal Questore di Pisa, nei confronti di due cittadini stranieri irregolari e ritenuti socialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il primo, un uomo tunisino di 26 anni con diversi precedenti penali, è stato scortato dagli agenti della Questura all’aeroporto "L. da Vinci" di Fiumicino e imbarcato su un volo diretto nel suo paese di origine alle ore 17:55. Il secondo, un cittadino marocchino, ha ricevuto l’ordine di lasciare il territorio nazionale.