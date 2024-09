Vela: Vitamina Cetilar a Porto Cervo per le “Regate Swan”

Pisa, 17 settembre 2024 – Porto Cervo, in Sardegna, è pronta ad ospitare le regate della Rolex Swan Cup, classico appuntamento di fine estate riservato esclusivamente alle barche del cantiere Nautor Swan e in programma da oggi, martedì 17 settembre con la disputa delle prime prove, fino a sabato 21 settembre.

Tra i protagonisti più attesi di questa edizione 2024 organizzata come d’abitudine dallo Yacht Club Costa Smeralda, il Club Swan 50 Vitamina Cetilar, in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, unico equipaggio interamente italiano tra i tredici Club Swan 50 che si sfideranno in una serie di regate tra le boe (martedì, giovedì e sabato) e prove costiere (mercoledì e venerdì) tra le magnifiche isole dell’Arcipelago della Maddalena.

Al timone di Vitamina Cetilar l’imprenditore pisano Andrea Lacorte, affiancato in pozzetto dai triestini Gabriele Benussi e Alberto Bolzan, e da un equipaggio formato dal Team Manager Matteo De Luca, Marco Furlan, Giovanni Bucarelli, Diego Battisti, Leonardo Chiarugi, Giuseppe Filippis, Stefano Ciampalini e Alessandro Costagliola.

“La Rolex Swan Cup ha un fascino che va al di là della competizione sportiva, vuoi per la location, Porto Cervo, uno dei campi di regata più belli al mondo, vuoi per il fatto che ci sono più di 100 barche che rappresentano la storia di un cantiere prestigioso come Nautor Swan, una realtà che tutti gli appassionati di vela conoscono e apprezzano da decenni” dichiara Andrea Lacorte. “La Swan Cup è una vera festa della vela e il nostro equipaggio darà il massimo per celebrarla nel migliore dei modi attraverso i risultati, anche se non sarà affatto semplice considerando il livello altissimo degli altri equipaggi impegnati nella classe Club Swan 50”.

Appuntamento quindi in Costa Smeralda con le prime regate della Rolex Swan Cup 2024, penultimo appuntamento di un’annata intensa che si concluderà poi a Palma di Maiorca, alle Baleari, dove dal 23 al 27 ottobre è in programma l’evento clou della stagione, il Campionato del Mondo di classe (Swan OD Worlds).