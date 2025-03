Tutta la città in festa: dopo 11 anni torna la Strapazzata

Pisa, 26 marzo 2025 – A distanza di undici anni dall’ultima edizione torna a svolgersi a Pisa la Strapazzata, una corsa non competitiva con due percorsi ludico-motori da 5 e 10 km che si svolgerà il 25 aprile. L’appuntamento di quest’anno rientrerà nel calendario degli eventi 'Aspettando il Giro' in attesa del passaggio della tappa da Pisa il 20 maggio. La Strapazzata era nata nel 1982 come evento che abbinasse sport e natura, dedicato a runners più esperti ma anche amatoriali.

L’evento partirà dalla Cittadella, luogo storico della prima edizione, si dislocherà verso il centro e il viale delle Piagge sui due percorsi ludico-motori programmati. Sarà possibile iscriversi (10 euro per i primi 2000 iscritti, 15 euro per i successivi) sia online su www.endu.net/ che presso 10 punti di iscrizione presso altrettanti negozi e operatori cittadini che rilasceranno un voucher per l’iscrizione online.

Saranno prodotte, e consegnate ai primi 4000 iscritti, delle maglie rosa celebrative dell’appuntamento ciclistico e, per l’occasione, gli organizzatori hanno coniato un disegno particolare con i pennini di David Bardini di Pontedera, grafico e ciclista amatore con una runner che 'lancia' la tappa del Giro d’Italia.

"Siamo molto soddisfatti - dichiara l’assessore allo Sport Frida Scarpa - grazie anche alla collaborazione con Pisa Road Runners e il presidente Andrea Maggini, di riportare dopo 11 anni questo evento nella nostra città. L'amministrazione sta puntando proprio in questa direzione, eventi che coinvolgano la cittadinanza, con lo sport protagonista non solo come motore di benessere psicofisico ma proprio come strumento di aggregazione, di socialità, di coesione, di senso di appartenenza della nostra comunità. La Strapazzata sarà inserita tra gli eventi di 'Aspettando il Giro' anche per dare quel senso di richiamo popolare, così come lo è il ciclismo e lo è il Giro d'Italia. Infatti l'evento del 25 aprile coinvolge tutte le fasce di età in una corsa non competitiva che può tornare ad essere una sorta di luogo della memoria, a cui i nostri concittadini legano ricordi associati alle varie edizioni. Quest'anno è declinata in rosa proprio per il richiamo con il Giro d'Italia che il 20 maggio passerà da Pisa".

"Era forte la richiesta di ripristinare l’evento - commenta Andrea Maggini, presidente Pisa Road Runners e organizzatore della Strapazzata dal 2002 al 2014 - che non potevamo esimerci di riportare in città un appuntamento così tanto amato dai cittadini ed in particolar modo le famiglie che coglievano l’occasione di una giornata di festa per scendere per strada per correre, pattinare, scorrazzare felici per le strade della nostra città, ma con un format nuovo. Ed esser vestiti e colorati tutti di rosa rappresentava una golosa occasione per ripresentarci".

"Siamo orgogliosi di supportare questa iniziativa - rileva il direttore generale di Confcommercio provincia di Pisa Federico Pieragnoli - che vede tornare in città uno dei suoi appuntamenti sportivi più tradizionali e partecipati e siamo altrettanto orgogliosi del diretto coinvolgimento delle attività e pubblici esercizi del centro storico, dove sarà possibile iscriversi alla Strapazzata. Il turismo sportivo è cresciuto moltissimo rispetto al periodo pre-Covid e muove più di 7 miliardi di euro sul territorio nazionale. Pisa e la sua provincia devono assolutamente cogliere queste opportunità che portano benefici diretti alle imprese e al tessuto commerciale. Attraverso il portale 'Vivere Pisa' saranno inoltre promossi appositi pacchetti turistici ed esperienziali in occasione della manifestazione".

"E' per noi motivo di grande soddisfazione il ritorno della Strapazzata a Pisa, manifestazione storica da sempre sostenuta da Uisp - afferma la presidente Uisp Pisa Alessandra Rossi - per una giornata dedicata all'attività all'aria aperta, immersi nella bellezza della nostra città, aperta a partecipanti di tutte le età, correndo e camminando, ognuno alla sua velocità nel perfetto spirito Uisp di 'Sport per tutti'. Un serpentone rosa che, partendo dalla Cittadella, sarà una delle manifestazioni che "tireranno la volata" alla giornata del 20 maggio prossimo per l'arrivo della tappa numero 10 del Giro d'Italia in piazza del Duomo. Un ringraziamento va agli organizzatori per il grande impegno profuso affinché il ritorno della Strapazzata a Pisa potesse realizzarsi".

STRAPAZZATA IN ROSA: COME ISCRIVERSI E INFO UTILI. Costo 10 euro per i primi 2000 iscritti (ad esaurimento ticket presso i negozi). Successivamente l’iscrizione costerà 15 euro. Dal 26 marzo è possibile iscriversi sia direttamente online su www.endu.net/ oppure sono stati realizzati alcuni punti di iscrizione per facilitare i vari passaggi: Numero Venti (via Santa Cecilia 32/34); La Sicilia a Tavola (via Contessa Matilde 5/7); Ristorante Tora Tora (piazza Gambacorti 8); B&B dei Cavalieri (piazza Sant'Antonio 4); Vlab (Corso Italia 89); Gelateria Rufus (piazza Martiri della Libertà 25); Ipsaro Emiliano (via Contessa Matilde); Lavarini Pelletteria Valigeria (via Manzoni 1); Itcea Srl (via Giovanni Pisano 39); Alberto Coiffeur (via di Gello 112).

Per informazioni sulle iscrizioni: [email protected]. Per ritirare il pacco evento sarà necessario recarsi presso lo spazio 'Giovani +' ai Vecchi Macelli nelle giornate di giovedì 24 aprile (orario 15-19) o venerdì 25 aprile (orario 7-9.20). Il ritrovo dell’evento sarà nell’area della Torre della Cittadella dalle ore 8.30 con partenza ore 10. Saranno premiati i primi 5 gruppi più numerosi con trofei di legno riciclato. Per ulteriori informazioni: [email protected] - www.pisarrc.it.