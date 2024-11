Terza categoria: il Pisa Ovest trionfa nel derby contro la Popolare Cep

Pisa, 11 novembre 2024 – Al campo sportivo comunale di via Ivizza si sono sfidati nel derby Popolare Cep e Pisa Ovest. I rossoblu di Corradi hanno avuto la meglio per 3-1 per effetto delle reti segnate da Diana, Messina e Burchi. Ad inizio ripresa un rigore di Franco aveva riaperto il match per la Popolare, ma la rete dell'ex Burchi ha chiuso la contesa.

I ragazzi di mister Corrado Lorenzi dovevano riscattare la sconfitta in campionato contro il Porta a Lucca, mentre la Popolare Cep arrivava dallo 0-0 nel big-match di sette giorni fa contro il Filettole al “Ridondelli”. Nel primo tempo è il Pisa Ovest che riesce ad approcciare meglio il match: Fiorini viene steso in area dopo pochi minuti ma l’arbitro lascia correre. La Nuova Popolare ci prova con una conclusione di Santi, con palla a lato.

La partita si sblocca poco prima del quarto d’ora. Burchi conquista una punizione sulla destra. Se ne incarica Diana che con il sinistro infila il palo opposto. Pisa Ovest in vantaggio. La risposta della Nuova Popolare non si fa attendere. Fiorini però sfiora il raddoppio poco dopo il 20′ con un destro da fuori e palla che sibila vicino al palo. Il raddoppio ospite arriva al minuto 24 direttamente da una rimessa laterale di Pavolettoni che trova smarcato Messina in mezzo all’area. Il numero quattro di Lorenzi controlla e di sinistro batte Fadda: 2-0. Nel finale di primo tempo la Nuova Popolare Cep prova a riaprire la partita e detta i tempi del gioco sfiorando l’1-2 prima con un colpo di testa di D’Agliano e poi con una girata al volo di Cavicchi che termina per centimetri a lato.

Prima del riposo ancora un traversone da destra di D’Agliano che Mani non trattiene con palla che però viene bloccata dall’estremo difensore del Pisa Ovest. Provvidenziale chiusura di Batini su Cavicchi, che ferma una ripartenza di Cavicchi che si sarebbe altrimenti presentato solo davanti a Mani. Il primo tempo si chiude con il Pisa Ovest in vantaggio per 2-0. Nella ripresa ottima la reazione della Nuova Popolare che accorciava le distanze con un rigore di Franco: 1-2.

Gara riaperta ma molto fallosa e l’arbitro fatica a tenerla in pugno. Il Pisa Ovest su azione di rimessa trovava la rete con un sinistro a fil di palo di Burchi che chiudeva la contesa. Non succedeva nulla di particolare nel recupero (dieci minuti) assegnato dal direttore di gara. Il Pisa Ovest coglie il primo successo stagionale proprio nel derby con il CEP e sale a quota sette punti in campionato.