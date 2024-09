Successo della squadra corse Città di Pisa al rally di Casciana

Pisa, 12 settembre 2024 - Un Rally di Casciana Terme condizionato dalle variabili condizioni meteo che hanno messo più volte in difficoltà i partecipanti con scelte non sempre ottimali, ma che hanno reso ancor più incerto l’esito finale. La Squadra Corse Città di Pisa asd era presente con quattordici equipaggi al completo a cui aggiungere ben otto copiloti, un record per il sodalizio pisano che era tra le scuderie più numerose del Rally di Casciana, penultimo appuntamento stagionale di Coppa Italia Rally VII Zona.

Coglie il podio della seconda posizione della combattuta classe A7 oltre che una ventiseiesima piazza assoluta Fabrizio Bertini che con Cristian Lunardini divideva la sempre verde Renault Clio Williams con cui oltre a ribadire di essere uno dei migliori interpreti toscani con la vettura francese ha anche fatto divertire con una guida spettacolare. Ottima conferma per il giovane Lorenzo Ticciati che affiancato da Federico Buglisi ha ben sfruttato la Renault Clio RS Line curata dalla Laserprom 015 con cui sta prendendo sempre più confidenza ma condizionato da una scelta non ottimale di gomme che specie nel secondo giro lo hanno penalizzato e fatto perdere il podio di classe e quindi ha dovuto accontentarsi della quarta posizione ma confermare di essere uno dei più veloci tra gli Under 25 dove ha colto la piazza d’onore. Conferma del positivo momento per Matteo Fichi che portava all’esordio la vincitrice del Corso Co-Piloti della Squadra Corse Città di Pisa 2024: la giovanissima Nicole Del Colombo.

Per il neo duo una spettacolare seconda piazza di classe con distacco minimo dal vincitore, dopo essere stato anche in testa alla combattuta e numerosa classe con l’usuale Peugeot 106 Rallye curata dalla MF RC Reparto Corse. Reduci da due ottimi podi di classe nelle gare precedentemente disputate, il duo composto da Andrea Bonechi ed il poliedrico Lorenzo Fratta su Peugeot 106 Rallye era partito con un ottimo crono nella prima prova speciale, ma ha poi faticato a trovare il giusto feeling lungo le prove della domenica, caratterizzate da un meteo incerto e a causa di scelte tecniche sbagliate, si sono dovuti accontentare di un quinto posto di classe. Obiettivo raggiunto per il rientrante Giorgio Vacca navigato da Simona Cambiali che portava all’esordio una fiammante Citroen C2 il cui allestimento è stato completato pochi giorni prima della gara. L’obiettivo era quello di fare chilometri per testare la macchina e conoscerla oltretutto cogliendo la quarta piazza di classe.

Conferma la posizione dello scorso anno il giovane Luca Trovarelli affiancato dall’esperto Umberto Butelli che, con la Fiat Seicento Sporting curata dai Fratelli Selmi, ha colto la terza posizione di classe con tempi parziali sempre nelle zone alte di categoria. Ottima performance per Fabrizio Orsini e Giusy Lembo che, con l’usuale Peugeot 106 Rallye, si sono distinti con un bel settimo posto di classe, pur con alcune scelte non ottimali relativamente alle gomme. Ma il duo ha dato prova di grandissimo altruismo avendo soccorso la navigatrice di un equipaggio che si era sentita male a fine di una prova speciale avendo perso i sensi fino all’arrivo dell’ambulanza. Un gesto che vale più di tante vittorie. Obiettivo raggiunto anche da Andrea Trovarelli e Sabrina Mattiello che con una Citroen Saxo Vts si sono ripresentati alla gara di casa e che nonostante alcuni problemi all’idroguida sono riusciti a tagliare il traguarda ed a continuare il loro percorso di esperienza oltre che avere il difficile compito di sensibilizzazione relativamente alla sicurezza stradale che li ha visti protagonisti nelle scuole di ogni grado del comprensorio essendo entrambi della Polizia Locale dei Comuni della Valdera.

Seconda posizione di classe con la difficile, ma performante Peugeot 106 Rallye, per Roberto Orsini che aveva a suo fianco per la prima volta a dettare le note Paolo De Paolis, continua così la fase di apprendistato per Orsini che ha iniziato ad utilizzare la vettura francese preparata gruppo A in questa stagione. Dopo il ritiro al recente Rally Coppa Città di Lucca, per Thomas Zaccagnino navigato dal padre Rocco su Peugeot 106 Rallye l’obiettivo era concludere la gara ed è stato centrato perfettamente permettendo così a aumentare l’esperienza in questo primo anno di attività. Dopo il debutto proprio a Casciana, ma in veste di co-pilota tre anni fa per poi debuttare come pilotessa nel 2022 si è ripresentata alla guida Sabrina Moscardini navigata da Anna Bulfon su Fiat Seicento Sporting ed è riuscita, nonostante le avversità meteo, a concludere aggiudicandosi la classe.

Tra i co-piloti del sodalizio pisano presenti da citare Federico Riterini per la prima a fianco di Fabio Pinelli all’esordio con l’inedita e performante Toyota Yaris GR con cui ha colto la sesta piazza assoluta. Buona gara anche per l’esperta Alessia Tasi che dettava le note a Filippo Nannetti sempre molto veloce con la Renault Clio RS Line , il duo, usualmente frequentatore di gare su fondo sterrato, si è ben adeguato all’asfalto della gara di casa cogliendo la quinta piazza di classe.

Nella gara riservate alle autostoriche in evidenza il duo Paolo Pucciani e Massimo Salvucci con la Peugeot 205 Rallye che ha saputo ben destreggiarsi nelle impegnative prove speciali rese ancora più insidiose dalla pioggia a tratti e che si è messo in evidenza nella prova spettacolo del sabato sera quando, su fondo asciutto ha sfruttato al meglio le gomme a disposizione. Continuando con le autostoriche da evidenziare la vittoria assoluta del navigatore Andrea Calandroni che a fianco del locale Tommaso Fantei è salito sul gradino più alto iscrivendo il suo nome nell’Albo d’Oro del I° Historic Rally di Casciana Terme con la performante VW Golfi Gti 16V. Tra i ritiri tra le Autostoriche da citare sia Giuseppe Tricoli co-pilota di Riccardo Mariotti su Ford Sierra Cosworth e quello di Giovanni Guerzoni invece che dettava le note al debuttante Gianni Burgalassi su Opel Kadett GSI 16V il primo per noie meccaniche ed il secondo per la rottura delle colonnette della ruota anteriore sinistra a pochi chilometri dalla fine dell’ultimo tratto cronometrato.

Nella gara riservate alle vetture moderne da rilevare quello del duo composto da Stefano Mazzotti e Gianluca Nolfi su Renault Twingo RS per noie meccaniche che nonostante il passo falso ha comunque guadagnato l’ammissione alla finale nazionale della Coppa Italia, il Rally della Lanterna in programma 8-9 novembre in liguria. Fulmineo ritiro anche per i fratelli Carmignani, Maurizio e Marco per noie elettriche alla loro Renault Clio RS Line nelle primissime battute di gara. Il rientrante Vittorio Fabbruzzo a fianco di Maurizio Pernice su Peugeot 106 Rallye ha dovuto abbandonare nella prova di Monte Vaso per rottura meccanica mentre Nicola Tocchini, che ha effettuato il corso Co-Piloti 2024, ha subito un’uscita di strada durante il primo passaggio dello shake down che ha compromesso in maniera pesante la vettura e non ha permesso la disputa della gara vera e propria.

Tutti i conduttori del sodalizio pisano hanno ricordato Alberto Nacci, prematuramente scomparso all’età di quarantassette anni a seguito di una grave la settimana antecedente il Rally di Casciana, con un adesivo sulle loro vetture “ciao Alberto” . Alberto Nacci era stato un valente co-pilota della scuderia dal 2003 al 2009 ed aveva partecipato al Rally di Casciana Terme negli anni 2007, 2008 e 2009 a fianco di Alberto Cavallini su Renault Megane Coupè 16V. Prossimo appuntamento per gli appassionati delle quattro ruote sarà il Rally dell’Isola d’Elba nell’ultimo week end di settembre.