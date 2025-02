Squadra Corse Città di Pisa, al via della stagione 2025:

Pisa, 14 febbraio 2025 - La Squadra Corse Città di Pisa inaugura la stagione sportiva con la partecipazione della navigatrice Alessia Tasi al prestigioso Rally Terra Valle del Tevere. La talentuosa copilota sarà al fianco di Filippo Nannetti, riproponendo così l'equipaggio già visto in gara nella scorsa edizione della competizione. Per Alessia Tasi, si tratta di un ritorno su un percorso ben conosciuto, avendolo già affrontato sia nel 2023 con Nannetti, sia nel 2022 con Baroncelli, a bordo di una Mitsubishi Lancer Evo VIII.

Questa nuova sfida rappresenta un'importante occasione per confermare l’esperienza maturata e ottenere un buon risultato su un tracciato altamente selettivo. La gara, che si sviluppa tra i suggestivi scenari della Toscana, avrà il via da Anghiari e si concluderà a San Sepolcro. I piloti e le vetture saranno messi alla prova su un totale di otto prove speciali, per un percorso complessivo di circa sessanta chilometri cronometrati.

Con l’inizio di questa nuova stagione, la Squadra Corse Città di Pisa si prepara ad affrontare un calendario ricco di appuntamenti, con l'obiettivo di consolidare il proprio ruolo di protagonista nel panorama rallystico nazionale. Tra i prossimi eventi in programma la Coppa Rally di Zona, al Campionato Italiano Rally Terra Autostoriche e all’IRC. Inoltre, sono in programma due importanti trasferte ancora in fase di definizione, a conferma della crescita e dell’ambizione del sodalizio pisano.

La scorsa settimana invece la Squadra Corse Città di Pisa Asd ha celebrato i risultati della stagione sportiva 2024 con una grande cerimonia di premiazione, svoltasi presso il Ristorante Il Peschereccio a Marina di Pisa. L’evento ha visto protagonisti oltre cinquanta conduttori del sodalizio pisano, premiati per i loro successi nei campionati nazionali e di zona. A distinguersi nel Campionato Sociale della scuderia sono stati Matteo Fichi, vincitore tra i piloti, e Giuseppe Tricoli, primo tra i co-piloti. Due importanti titoli nazionali di Coppa Italia sono stati conquistati dall’equipaggio Marchi-Salotti (Renault Clio RS) nella categoria RS 2.0 e da Moscardini-Bulfon (Fiat Seicento Sporting) nella categoria RS 1.15. Entrambi hanno ottenuto anche il Trofeo di Zona, insieme a Mazzotti-Nolfi (Renault Twingo RS) e al co-pilota Fratta (Renault Clio Williams).