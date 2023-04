"Serie A e playoff? Io parlo soltanto di salvezza"

Per l’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli, nonché per il presidente delle fere Stefano Bandecchi. Sfida sentitissima soprattutto per il tecnico che, da quando è allenatore, non ha mai battuto il Pisa. Battuto col Tuttocuoio nel 2015-16, travolto 4-1 lo scorso anno a Terni e, infine, battuto 3-1 a inizio campionato dal Pisa, gara che costò l’esonero prima del reintegro in panchina. Dopo la sconfitta con le rondinelle la Ternana si trova in silenzio stampa, annunciato dal tecnico livornese proprio al termine del match. "Ho sentito parlare di cessioni di società, di Serie A, di Play off ma di salvezza ne parlo soltanto io - dichiarò Lucarelli -. Non si è capita la reale situazione". La squadra viene da un momento di flessione, ma resta agganciata alla zona playoff, nonostante la sconfitta con il Brescia. Contro i nerazzurri la Ternana potrebbe schiererà il classico 3-5-2. In porta ci sarà Iannarilli, celebrato con un post dalla Lega di Serie B come il secondo portiere del campionato cadetto come numero di parate complessive (109). L’estremo difensore si è piazzato alle spalle di Riccardo Gagno, ex calciatore delle Fere, attuale portiere del Modena.

La difesa a tre sarà composta da Mantovani, Sorensen e Capuano. Sulla mediana dovrebbero agire Diakite, Cassata, Proietti, Palumbo e Corrado con Favilli e Partipilo in attacco. Attenzione a Mattia Proietti, entratto molto bene a Brescia. Il suo inserimento, insieme a un Cassata ormai ritrovato, escluderebbe Di Tacchio e Coulibaly, entrambi in un momento di appannamento. Molto atteso, da titolare, il ritorno di Marco Capuano, tornato in campo nel corso della sfida del Rigamonti persa col Brescia.

Michele Bufalino