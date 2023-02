Scontri diretti: Genoa e SudTirol sono avanti. Con la Reggina il Pisa ha ‘ribaltato’ tutto

La vittoria di sabato scorso al "Granillo" e la successiva penalizzazione di un punto del Genoa ha rivoluzionato gli equilibri nei piani altissimi della classifica, imponendo anche al Pisa un mutamento delle prospettive. I nerazzurri, assieme a Modena, Ternana, Parma e Palermo, fanno parte del gruppone di squadre a quota 34 che hanno messo nel mirino la quarta e la terza piazza della graduatoria. Tra il Genoa, secondo con 42 punti, e la Ternana (undicesima in virtù della classifica avulsa), troviamo dieci compagini: la grande corsa sta per entrare nel vivo. E con essa tornano d’attualità anche i calcoli sugli scontri diretti e il rendimento contro avversari di pari rango. Tolto il Frosinone, che potrà perdere il primo posto soltanto in seguito a un tracollo verticale, lo Sporting Club al momento risulta dietro a Genoa e SudTirol a causa delle tre sconfitte rimediate nei quattro incroci disputati tra andata e ritorno.

Tradotto: per arrivare prima di queste due formazioni, occorre necessariamente fare più punti. Discorso opposto invece nei confronti dell’ultima rivale affrontata: dopo lo 0-1 rimediato in casa, il Pisa ha ribaltato gli equilibri andando a vincere in casa della Reggina e con lo 0-2 si è messa in posizione di vantaggio in caso di arrivo a pari punti. Situazione di stallo invece con il Bari, la terza formazione a quota 39, dopo lo 0-0 del "San Nicola" dello scorso dicembre. Equilibrio perfetto anche con il Cagliari (35 punti) in virtù dell’1-1 dell’andata, con il Parma (0-0 all’Arena Garibaldi), e il Palermo (3-3 al "Barbera"). Mezzo "piede" di vantaggio invece nei confronti di Modena e Ternana, rivali entrambe battute in casa nel girone d’andata.

Gettando uno sguardo al calendario, ecco che il doppio turno casalingo assume un’importanza ancora maggiore: dopo Venezia e Perugia, i nerazzurri sono attesi da un trittico di incroci che potrebbero delineare alcune gerarchie nella volata finale: il 28 febbraio il Pisa è atteso al "Tardini" dal Parma, il 4 marzo all’Arena arriverà il Palermo e l’11 marzo c’è in programma la trasferta di Modena. Ottenere un bel gruzzolo di punti dalle prossime due gare casalinghe consentirebbe agli uomini di D’Angelo di affrontare i successivi scontri diretti con un bel pieno di autostima ed entusiasmo. M.A.