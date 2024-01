Pallavolo Casciavola: Vince la PediaTuss, stop per la Katinka Travel

Casciavola (Pisa), 21 gennaio 2024 - Una vittoria e una sconfitta per le formazioni di Casciavola nei turni di volley di questo fine settimana.

PediaTuss Casciavola - Oasi Viareggio 3-2 (25-19; 25-18; 23-25; 18-26; 15-11) PEDIATUSS: Barsacchi, Ciampalini, Gori, Lari, Liuzzo, Marino, Marsili, Messina, Panelli, Pergjoni, Raniero, Sgherri, tellini, vaccaro. All. Alessandro Tagliagambe; II All. Davide Rizza; Team Manager: Riccardo Cusin VIAREGGIO: Arduini, Batori, Casolari, Catelani, Della Vedova, Francesconi, Gori, Lilli, Micheloni, Oshafi, Sciabordi, Torriani, Vizzoni. All. Francesconi ARBITRO: Annalisa D’Amico Una vittoria bella e importante che arriva al termine di una settimana non semplice per la PediaTuss, ma anche una vittoria che lascia un pizzico di amaro in bocca perché avanti 2-0 , dominando la scena in lungo e largo, ci si aspettava i tre punti, invece la reazione delle ospiti e un passaggio a vuoto prolungato hanno portato la partita al tie break. Tagliagambe deve fare a meno di Vaccaro e Marino e convoca per la seconda volta di fila Pergjoni, classe 2008, il coach rossoblù manda in campo Liuzzo in regia, Sgherri opposto, Lari e Raniero di banda, Ciampalini e capitan Gori al centro con Tellini libero. Le rossoblù in avvio di partita sono straripanti tanto in attacco, quanto in difesa, e per due terzi di parziale doppiano le avversarie nel punteggio. Nel finale un rilassamento fisiologico permette alle ospiti di recuperare qualche punto. Il secondo parziale non si discosta dal primo, la PediaTuss arriva fino ai 10 punti di vantaggio prima di subire il ritorno delle avversarie con un parziale di 7-0, ma un time out chiesto da Tagliagambe riporta la linea della concentrazione su un livello alto e così le rossoblù vanno sul 2-0. La reazione dell’Oasi arriva nel terzo set, per la prima volta le ospiti si potano in vantaggio, ma le casciavoline sono brave a tenere il passo. Tagliagambe opera i primi cambi con l’inserimento di Barsacchi al posto di Sgherri, la PediaTuss allunga fino al 19-16, poi subisce il ritorno delle avversarie che portano a casa il set con il minimo vantaggio. Nel quarto parziale il coach rossoblù fiuta il pericolo, manda in campo Messina per Raniero con l’intento di mescolare le carte, ma l’inerzia della gara è girata dalla parte delle viareggine che piazzano subito un break anche con la complicità della direttrice di gara che non vede un attacco abbondantemente largo delle ospiti. Le rossoblù rimarginano il gap, ma al secondo break cedono e così si arriva al quinto set. Qui la PediaTuss ritrova sia il gioco sia lo spirito dei primi due set, parte subito forte e cambia campo sull’8-3, poi subisce il ritorno delle avversarie, ma non si scompone e conquista quattro palle match. Svanita la prima, al secondo tentativo le rossoblù chiudono i giochi facendo esplodere di gioia il Pala Pediatrica. Katinka Travel - Unionvolley Riotorto 0-3 (19-25; 20-25; 4-25) KATINKA TRAVEL: Bolognini, Caciagli, Caponi, centi, Chiarugi, Corsini, Di Coscio, Funel, Grande, Lancioni, Nanni, Puccini. All. Paolo Lazzerini; Team Manager: Maurizio Bellandi RIOTORTO: Agostini, Bertolani, Brinetti, Centiliri, Giuggioli, Ippolito, Lastri, Muca, Noci, Pistolesi, Tagliaferri, Vallini. All. Achilli ARBITRO: Giampaolo Lombardi L’ostacolo era di quelli ad altissimo coefficiente di difficoltà e tale si è rivelato, così in tre set la seconda della classe passa al Pala Pediatrica, dopo che una incerottata Katinka Travel per due set ha provato a contenere le avversarie, prima di cedere di schianto nel terzo. Coach Lazzerini deve fare a meno di Nanni lasciata precauzionalmente a riposo, ed ha Corsini non al meglio a causa di un affaticamento muscolare, così una sfida difficile diventa improba e Riotorto conduce per tutta la durata del match. Nel primo set le rossoblù reagiscono molto bene al primo break subito, nel secondo però non riescono più a rientrare e cedono a 19. Il secondo parziale ha un andamento assai simile al primo, la Katinka Travel lotta con generosità e coraggio, ma di fronte ad una squadra costruita per il salto di categoria e che sbaglia poco o niente c’è poco da fare, così anche il secondo parziale prende la strada di Riotorto. Per il terzo set parla il punteggio, ormai la partita e senza storia e le rossoblù finisco a quattro, come le sconfitte di fila in questo campionato di serie D che vede le casciavoline comunque ancora a metà classifica.

M.B.