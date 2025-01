Pallavolo Casciavola, Verodol corsara sul campo di Follonica

Casciavola (Pisa), 12 gennaio 2025 - Parte con una vittoria il 2025 della Verodol CBD Casciavola che al tie break, ottavo di questa stagione, piega la Pallavolo Follonica. Tagliagambe manda in campo Lilli in regia, Ciampalini opposto, Bacherini e Bolognini centrali, Messina e Barsacchi laterali con Marsili libero. Parte bene la Verodol che grazie a Bolognini ispirata in battuta si porta subito sul 3/0, il vantaggio però dura poco, Follonica recupera il break ed allunga di quei tre punti che poi riesce a gestire. La squadra rossoblù prova a rientrare, si avvicina fino al meno due, ma deve ancora una volta fare i conti con la sfortuna: a metà set infatti si infortuna Barsacchi al cui posto entra Melani, la Verodol arriva fino al 20/18, ma alla fine l'allungo vincente è delle padrone di casa. Nel secondo set le rossoblù danno maggiore continuità alla loro azione, allungano almeno tre volte, ma qualche ricezione sbagliata di troppo tiene a galla le avversarie. A metà set Tagliagambe manda in campo Corsini al posto di Ciampalini, la Verodol vola sul 20/17, ma subisce ancora il ritorno delle avversarie che nulla possono nel rush finale che premia la squadra casciavolina. Il terzo set vede la Verodol giocare con grande scioltezza, allunga subito sull'11/3, salvo poi gestire con grande autorevolezza anche quando dalla panchina si è alzata Panelli per prendere il posto in regia di Lilli. La sindrome del quarto set colpisce ancora una volta la Verodol CBD che in questo parziale insegue sempre le avversarie, quando tutto sembrava agevolmente nelle mani di Follonica le casciavoline, con il turno in battuta di Corsini, riescono ad annullare cinque set point e a procurarsi due palle match annullate però dalle avversarie. Alla fine alla sesta occasione sono le padrone di casa a conquistare il set. La partita va così al tie break, l'ennesimo in questa stagione per le casciavoline. Il quinto set inizia all'insegna dell'equilibrio, le due squadre rispettano il cambio palla, poi in prossimità del cambio campo, le rossoblù piazzano un break che le porta avanti di due lunghezze. Follonica prova a rientrare, ma la Verodol in attacco non sbaglia più niente e porta così a casa due punti preziosi. Pall. Follonica - Verodol CBD Casciavola 2-3 (25/19; 22/25; 13/25; 28/26; 12/15) FOLLONICA: Arzilli, Carnesecchi, Cavallini, D'Erasmo, Fartushniak, Fontana, Francardi, Iodice, Lorenzoni, Manfanetti, Pantani, Rossi, Sonnini, Vaccaro. All. D'Auge VERODOL CBD: Lilli, Panelli, Casarosa, Corsini, Barsacchi, Ciampalini, Bolognini, Melani, Bacherini, Messina, Marsili, Centi, Betti. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager Agostino Isca ARBITRO: David Gronchi