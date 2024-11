Pallavolo Casciavola, trasferta in Versilia per la Verodol

Pisa, 2 novembre 2024 - Dopo la sosta forzata imposta dal calendario con squadre dispari, torna a giocare la Verodol Casciavola nel campionato di serie C girone VB. La squadra rossoblù, reduce da due sconfitte consecutive, è attesa domenica alle 18, presso il Pardini Sporting Center, dall’Oasi Viareggio, formazione che attualmente occupa l’undicesima posizione, con due punti in più della Verodol. La squadra di Tagliagambe deve assolutamente invertire il trend negativo di questo avvio di stagione e tornare ad assaporare il dolce sapore della vittoria per non rischiare di restare invischiata nelle parti basse dalla classifica.

Anche questa settimana, purtroppo, è stata caratterizzata da qualche assenza per motivi di salute ed in particolare destano qualche preoccupazione Barsacchi alle prese con un fastidio al ginocchio operato due anni fae Melani da diversi giorni con la febbre. Al netto della presenza o meno delle schiacciatrici rossoblù questa la rosa a disposizione di coach Alessandro Tagliagambe per la sfida di domenica. Palleggiatori: Lilli e Panelli; opposti: Vaccaro e Corsini; centrali: Ciampalini, Bolognini, Bacherini e Di Pasquale, schiacciatrici: Messina, Melani, Barsacchi e Casarosa liberi: Marsili e Centi. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.