Pallaviolo Casciavola in lutto, è morto Mario Barsotti

Casciavola (Pisa), 9 dicembre 2023 - Un grave lutto ha colpito la nostra comunità sportiva. Nella notte fra venerdì e sabato ci ha lasciati all’età di 93 anni Mario Barsotti. Un uomo che ha legato indissolubilmente il suo nome a quello della pallavolo a Casciavola, prima come fondatore della Polisportiva, poi, nel 2015 della Pallavolo Casciavola di cui è stato presidente fino all’ultimo grande successo rossoblù. Sotto la sua guida infatti nella stagione 2018/2019 è arrivata la promozione dalla serie D conquistata dalla squadra allenata da Sabrina Bertini ai playoff superando con un doppio 3-0 il Sales Firenze Nato il 4 luglio 1930, Mario Barsotti è stato da sempre appassionato di sport seguendo le attività del circolo Arci di Casciavola, dal calcio al ciclismo, fino appunto alla Pallavolo. Sotto la sua guida sono stati ottenuti risultati impensabili per una realtà come quella di Casciavola, basti ricordare nella stagione 2009/2010 la promozione in serie B1 e la partecipazione alle final four di Coppa Italia. Una volta lasciato il timone del comando della società Mario Barsotti era stato nominato Presidente Onorario della Pallavolo Casciavola, ha continuato per qualche anno a seguire di persona le vicende della squadra rossoblù dimostrando sempre amore e attaccamento per la “sua” creatura. La Pallavolo Casciavola ed il Volley Club Cascinese si stringono attorno alla famiglia di Mario Barsotti esprimendo le più sincere condoglianze. Le esequie del nostro presidente onorario si terranno nella giornata di lunedì a Casciavola. Tutte le squadre impegnate della Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese, durante il fine settimana giocheranno con il lutto sulla divisa rossoblù e sarà effettuato un minuto di silenzio prima di ogni partita.

M.B.