Nuoto Uisp 2003 protagonista ai Campionati regionali maschili: arrivano 15 titoli

Alcuni degli atleti della Nuoto Uisp 2003

Cascina (PI), 15 marzo 2023 – Con le gare del settore maschile si è concluso il Campionato regionale invernale riservato alla categoria presso l’impianto Rosi di Livorno. La Nuoto Uisp 2003 porta a casa ben 15 titoli regionali ed un totale di 37 medaglie con la squadra della categoria ragazzi al 4° posto e nelle altre categorie sempre tra le miglior 8 società della toscana.

Nello scorso weekend le ragazze erano riuscite a conquistare 8 titoli e 15 medaglie, ma ancora meglio hanno fatto i ragazzi completando un campionato da incorniciare per la compagine cascinese. Come sempre trascinati dal capitano Fabio Moni classe 97 che si aggiudica ben tre titoli nelle gare veloci dello stile e del dorso completando con l’argento nei 100 dorso, sfortunata la prova dei 50 dorso dove stabilisce il proprio personale ma ferma le piastre ad un solo centesimo dal tempo limite per i Campionati italiani assoluti, semplicemente strepitoso il giovanissimo Lorenzo Guidotti classe 2008 che vince l’oro in ben 4 specialità nello specifico 200 e 400 misti, 100 e 200 rana staccando il pass nelle gare dei misti per i prossimi criteria Italiani giovanili.

In grande evidenza Lorenzo Rizzolo classe 2005 che con una gara tutta in rimonta si aggiudica l’argento nei 200 farfalla stabilendo il proprio personale e per tre volte sale sul terzo gradino del podio nei 100 farfalla, 800 e 1500 stile con tempi di assoluto valore, si aggiudica il titolo di vice campione regionale anche Alessandro Sonetti classe 2004 sia nei 50 farfalla che nei 100 stile oltre al bronzo nei 50 stile e 100 farfalla confermandosi ormai ai vertici del nuoto toscano nella categoria cadetti. Splendide prove di Mattia Brambillasca classe 2007 che sale sul secondo gradino del podio nei 200 dorso e sul terzo nella gara dei 100 dorso con netti miglioramenti cronometrici anche nelle gare a stile libero.

Grande salto di qualità da parte del giovane Diego Salvini classe 2008 che per la prima volta conquista due argento ad un regionale nelle gare dei 50 e 100 stile con miglioramenti importanti, da sottolineare che si è qualificato in tutte e 6 le distanze dello stile libero dai 50 ai 1500 dimostrando grande duttilità e piazzandosi sempre tra i miglior 8 della sua categoria. Ottime prove di Andrea Guidotti classe 2005 che culminano con il bronzo nella gara dei 50 rana, così come Matteo Lenzi classe 2002 che ferma le piastre al terzo posto dei 100 farfalla assoluti.

Un capitolo a parte meritano le staffette dove i nuotatori pisani hanno dato il meglio di sé culminate con il bronzo nella prestigiosa 4X100 stile categoria ragazzi che contro ogni pronostico salgono sul podio con Mattia Brambillasca, Lorenzo Guidotti, Marcello Di Sacco e Diego Salvini. Grandi miglioramenti cronometrici da parte di Agostini, Battistini, Camiciotti, Cappelletto, Cini, Colombani, Contini, Eredia, Facca, Faugno, Giorgi, Guerriero, Magagnini, Masini Mori, Mori, Pannocchia, Rainaldi, Salvadori, Simoncini, Slongo, Teoli e Zerbini.

La dirigenza coglie l’occasione per ringraziare le società Gesport di Cascina ed ABC nuoto di Pisa che tra grandi sforzi e sacrifici economici riescono a tenere aperte le due piscine dando la possibilità a centinaia di agonisti di prepararsi nel migliore dei modi, e ringrazia i tecnici Giorgio Abis, Riccardo Busoni, Federica Della Tommasa, Alessio Coppola, Alessio Rossi ed Andrea Meucci. Inoltre arrivano i ringraziamenti per lo staff della palestra BeActive di Cascina che segue la preparazione dei ragazzi.