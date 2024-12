Motori: equipaggio inedito per la Cetilar Team Racing alla 24 Ore di Daytona

Pisa, 17 dicembre 2024 – Sarà una 24 Ore di Daytona "giovane" per il team Cetilar Racing, quella del 25 e 26 gennaio, che darà il via alla stagione 2025 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Per il terzo anno di fila, la squadra tutta italiana scenderà in pista sul triovale della Florida con la Ferrari 296 GT3 numero 47 gestita dalla AF Corse e lo farà con un equipaggio per metà inedito.

Ad alternarsi sulla vettura di Maranello, in quella che sarà la quinta partecipazione del team Cetilar Racing nella grande classica americana, saranno infatti due rookie assoluti che rispondono ai nomi di Nicola Lacorte e Lorenzo Patrese, i quali si daranno il cambio con l'esperto Roberto Lacorte ed il vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024, Antonio Fuoco.

Per la prima volta Roberto e Nicola Lacorte (padre e figlio) si daranno il cambio sulla stessa vettura, con il primo dei due che farà così il suo debutto in una gara GT. Per Nicola, 17 anni compiuti a giugno, si tratterà di un impegno extra in vista del suo debutto nel campionato FIA Formula 3 con il team DAMS ed i colori dell'Academy del BWT Alpine F1 Team in cui ha fatto il proprio ingresso all'inizio del 2024, mettendosi in evidenza nella Formula Regional Oceania e nella serie europea, dopo un primo positivo anno di monoposto nel 2023 nella F4 tricolore.

Patrese, 19 anni, che oltre al cognome (è il figlio dell'ex pilota di F1 Riccardo) ha certamente un gran piede, alla pari di Niko arriva dalle monoposto e ha alle sue spalle tre stagioni nel GT World Challenge Europe in cui quest'anno ha conquistato un ottimo terzo posto assoluto nella classifica Gold, dopo che nel 2023 aveva chiuso secondo tra i Silver nella Sprint Cup e terzo nel campionato Endurance.

Da parte sua, Roberto Lacorte può invece vantare nella stessa 24 Ore di Daytona un miglior sesto posto di classe conquistato nel 2021 con la Dallara LMP2, all'epoca divisa con Fuoco, Andrea Belicchi e Giorgio Sernagiotto. Fuoco non ha certamente bisogno di presentazioni. Vincitore quest'anno della gara più famosa al mondo, il pilota ufficiale Ferrari (da tempo ormai legato al team Cetilar Racing) proprio nei giorni scorsi è salito sulla F1 in occasione dei test di Abu Dhabi.

"Per me questo è un momento molto importante della mia vita. Dividere la macchina con mio figlio è un altro sogno che riesco a realizzare - ha commentato Roberto Lacorte - Assieme a Ferrari e AF Corse abbiamo valutato bene l'opportunità di presentarci al via con questa line-up. Sia Niko che Lorenzo hanno potuto svolgere due giorni di test a Barcellona, dove hanno dimostrato grande velocità e maturità. Ritengo che siano entrambi pronti per affrontare questa gara iconica che è la 24 Ore di Daytona. Oltre a ciò, sono orgoglioso che Cetilar Racing dia continuità alla sua storia, con uno sguardo sempre al futuro ed ai giovani. Specialmente sono fiero di dare un'opportunità a Patrese, che si sta concentrando sul mondo delle GT, mentre per Nicola si tratterà di una parentesi nella sua formazione nel motorsport rivolta al suo impegno nel FIA Formula 3, categoria in cui già nei test sta dimostrando una grande crescita”.

"Avere l'opportunità di partecipare ad un evento tanto leggendario come la Rolex 24 at Daytona è un grande onore per me e per questo devo ringraziare Cetilar Racing per il sedile e Alpine F1 Team per avermi dato il permesso di prendere parte alla gara americana. Sarà sicuramente una sfida ardua, trattandosi della mia prima apparizione in un evento endurance. La mia priorità nel 2025 rimarrà comunque quella del FIA Formula 3, in cui mi accingo a disputare la mia prima stagione", sono state le parole di Nicola Lacorte.

"Prima di tutto per me sarà un grandissimo onore potere partecipare alla 24 Ore di Daytona, entrando a far parte della grande famiglia Cetilar Racing e AF Corse - ha aggiunto Lorenzo Patrese - Sarà sicuramente un'esperienza completamente inedita: nuova vettura, nuova pista e prima volta in una gara d'oltreoceano. Tutto ciò mi rende veramente emozionato e ringrazio Cetilar Racing per questa incredibile opportunità”.

"Il 2024 è stato un anno particolarmente positivo per me, uno dei più belli di tutta la mia carriera, in cui ho raccolto delle belle soddisfazioni, a partire dalla vittoria alla 24 Ore di Le Mans con l’Hypercar Ferrari-AF Corse e dal podio che abbiamo ottenuto alla 12 Ore di Sebring proprio con Cetilar Racing. L’obiettivo per l’anno prossimo è continuare così, con il massimo dell’impegno, e per iniziare la stagione al meglio non c’è evento migliore della 24 Ore di Daytona, una gara con cui abbiamo un conto aperto fin dal 2021, quando abbiamo esordito nel campionato IMSA", ha concluso Antonio Fuoco. La 24 Ore di Daytona 2025 si svolgerà l'ultimo week-end di gennaio e sarà preceduta di una settimana dal tradizionale Roar Before the Rolex 24.