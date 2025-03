Lenergy Pisa Beach Soccer, nerazzurri protagonisti in Coppa America

Pisa, 3 marzo 2025 - C’è un po’ di Pisa in Sudamerica, dove nel corso delle ultime settimane si è disputata la Copa América di beach soccer e a spuntarla è stata la nazionale brasiliana dei nerazzurri Edson Hulk e Datinha. Già campioni del mondo, i due fenomeni torneranno al Lenergy Pisa BS per una stagione ricca di impegni in Italia e in Europa, dopo le soddisfazioni in maglia verdeoro.

Conferma importante quella di Hulk, capocannoniere dello scorso campionato di Serie A, cui si è aggiunto la scorsa settimana il triennale firmato dal fuoriclasse Datinha, che a Pisa torna dopo lo scudetto 2021 e la cavalcata europea 2024. Fenomeni indiscussi che in giro per il mondo ribadiscono il proprio status, protagonisti nella recente campagna della Seleçao con sette reti all’attivo per Hulk e la fascia di capitano impreziosita da due centri per Datinha. Già negli scorsi mesi il Brasile aveva arricchito il luccicante palmarès con la Liga Evolución – Zona Norte e la Neom Beach Soccer Cup, cui si aggiunge adesso il massimo trofeo continentale, in vista dell’ambito appuntamento delle Seychelles, dove a maggio andrà in scena il mondiale di beach soccer. Non mancherà il Brasile di Hulk e Datinha, che ha conquistato il pass grazie al successo in semifinale di Copa América contro l’Argentina. Ad attendere i campioni in carica ci sarà l’altra finalista della scorsa edizione, l’Italia delle bandiere pisane Leandro Casapieri e Luca Barsotti, e delle new entry nerazzurre Luca Bertacca e Tommaso Fazzini, che chiudendo al primo posto il girone di qualificazione a Cadice già a ottobre avevano staccato il pass per il 13° mondiale FIFA della storia della disciplina. Intanto il Lenergy Pisa si gode le soddisfazioni internazionali dei propri giocatori con le istantanee in arrivo dall’altra parte del globo. Condivise sulle pagine social del club, nelle foto capitan Datinha alza al cielo la quarta Copa América verdeoro, mentre Hulk posa insieme al prestigioso trofeo. Ai due neocampioni del Sudamerica la congratulazioni del Lenergy Pisa, in attesa di ritrovarli presto con il nerazzurro indosso.

Nel frattempo Il Lenergy Pisa BS continua a presentare la nuova squadra che sarà protagonista sui campi d’Italia e d’Europa, e il nuovo volto è quello di un fenomeno indiscusso della disciplina. Sul litorale pisano torna il brasiliano Datinha, uno dei giocatori più forti al mondo. Già protagonista dello scudetto nel 2021, Datinha torna all’ombra della torre pendente dopo il sogno sfiorato in Euro Winners Cup la scorsa stagione.