Lenergy Pisa Beach Soccer inizia con due vittorie il campionato di Serie A 2024

Pisa, 2 giugno 2024 - Comincia con due vittorie l'avventura del Pisa Beach Soccer nella Serie A 2024. Una vittoria a tavolino contro FVG e un netto successo contro Catania lanciano i nerazzurri. IL RECLAMO - Nella prima gara arriva clamorosamente una vittoria per 0-10 a tavolino. "Il Lenergy Pisa BS comunica che, esaminato il reclamo con il quale si deduce l’irregolare posizione del giocatore Andrea Coppola (tesserato per la società FVG BS), impiegato nella gara odierna e squalificato per una gara effettiva nel Campionato di Beach Soccer 2023 con squalifica da scontare, e pertanto non avente titolo per partecipare alla gara, il Sost. Giudice Sportivo ha deliberato di accogliere il reclamo e di infliggere al FVG BS la punizione sportiva della pardita della gara con il punteggio di 0-10". Ma come era andata la partita? I nerazzurri erano usciti sconfitti 5-6 contro il FVG BS al termine di una partita bella e combattuta. Privo dello squalificato Simone Marinai, nel primo tempo il Lenergy Pisa trova il vantaggio per ben due volte con Noel Ott, prima di venire raggiunto in entrambe le occasioni dal connazionale svizzero Hodel. Nel secondo tempo la rete di Hulk risponde a quella di Tchatat, mentre altri due centri di Hodel regalano il vantaggio parziale al FVG. Il Lenergy Pisa non demorde e nell’ultima frazione di gioco trova il pareggio grazie alle reti di Hulk e Paulinho, cui però fa immediatamente seguito la quinta marcatura di un Hodel in stato di grazia, che regala il primo successo al FVG. CATANIA - Successo per il Lenergy Pisa BS, che dopo la vittoria a tavolino sul FVG BS vince e convince contro il Catania FC dei tanti ex. La partita esplode sin dai primi minuti, quando la rete di Hulk segue quella di Randis, dopodiché Barsotti risponde prima al vantaggio di Eudin e poi a quello di Del Duca, con il primo tempo chiuso avanti dai nerazzurri grazie al centro di Ott all’ultimo minuto di gioco. Nel secondo tempo la doppietta di Simone Marinai allunga le distanze, mentre nell’ultima frazione di gara le reti di Eudin e Hulk non mutano la sostanza di un bel 4-7 in favore della squadra di Matteo Marrucci. Oggi al via l’ultima giornata della tappa di Viareggio, in cui capitan Stefano Marinai e compagni incroceranno la Roma BS alle 16, con diretta streaming sul canale YouTube di Beach Soccer Italia. Michele Bufalino