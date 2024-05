La Squadra Corse accende i motori per il Rally degli abeti e dell’Abetone

Pisa, 16 maggio 2024 – Massiccia presenza della scuderia Squadra Corse Città di Pisa al Rally degli Abeti e dell’Abetone, terzo appuntamento stagionale della Coppa Rally VII zona dei sette in calendario. Infatti ben cinque gli equipaggi presenti alla gara organizzata dagli Abeti Racing che quest’anno è alla sua quarantunesima edizione.

Il primo a transitare tra i portacolori del sodalizio pisano sarà il rientrante Stefano Mazzotti, dopo oltre sette anni di assenza al volante. A Mazzotti è stato assegnato il numero 35 ed avrà a suo fianco l’amico di tante avventure Giancarlo Nolfi oltre che utilizzare una rinnovata Renault Twingo.

Numero 58 invece per Gianluca Marchi e Michele Salotti che hanno ulteriormente aggiornato la loro Renault Clio RS e che vorranno confermare le ultime ottime prestazioni dove hanno colto la vittoria sia al Rally del Ciocchetto 2023 che al Rally del Ciocco.

Dopo l’esordio come pilota lo scorso anno al Rally Coppa Città di Lucca, si ripresenta Giuseppe Gaetani alla guida con a suo fianco il neo co-pilota “Niko” quest’ultimo uscito dal recente corso co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa, al duo è stato assegnato il numero 80 ed avrà a disposizione un Peugeot 106 Rallye.

Numero 81 invece per l’equipaggio composto da Fabrizio Orsini e Giusy Lembo sempre su Peugeot 106 Rallye che cercherà di confermare, se non migliorare, la ottima prestazione colta al recentissimo Trofeo Maremma dove è stato colto terzo il gradino del podio dell’affollatissima classe N2.

Chiuderanno la lunga schiera degli equipaggi della Squadra Corse Città di Pisa Pierluigi Grandini e Simone Marchi con la usuale Fiat Seicento Sporting che vorranno rifarsi del ritiro subito alla gara di casa del Rally del Ciocco, per loro il numero 92.

Un impegno importante per il sodalizio pisano in cui tutti gli equipaggi cercheranno di ben figurare nelle sette prove speciali in programma nei due giorni di gara. La manifestazione partirà sabato 18 maggio alle ore 15.45 da Campo Tizzoro (dove è ubicato il Parco Assistenza) e che prevederà tre prove speciali prima del riordino notturno: la doppia ripetizione della classica prova delle Torri di Km. 9,75 intermezzata dalla prova Dinamo Camp di Km. 4,40. Domenica 19 maggio previsti invece i tratti cronometrati di Piteglio (Km. 7,32) e Limabetone Memory (Km. 13,30) che saranno effettuate due volte con arrivo finale a San Marcello Pistoiese alle ore 16.30. In tutto quindi saranno Km. 65,14 di prove speciali su un percorso globale di Km. 253,68.