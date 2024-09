Il Pisa Beach Soccer riparte dalla Next Gen

Pisa, 26 settembre 2024 - In una stagione che ha visto il Lenergy Pisa confermarsi ai piani alti del beach soccer italiano ed europeo, una fetta importante di contributo al successo di un’annata da ricordare ha saputo ritagliarsela il settore giovanile. Al secondo anno di attività, infatti, la Next Gen nerazzurra diretta da Alessandro Vaglini ed Ernesto Pasquini ha conosciuto una crescita importante che l’ha portata sulle vette nazionali. Sotto la guida di uno staff tecnico unico, entrambe le formazioni giovanili hanno conquistato un posto alle fasi nazionali dei rispettivi Tornei BS, passando per le fasi regionali e quelle interregionali. Alle final four il Lenergy Pisa U15 ha centrato il podio grazie a un meritato terzo posto, mentre l’under 17 nerazzurra ha addirittura vinto la competizione di categoria, alzando il trofeo sotto il cielo di Tirrenia. Alla luce degli importanti risultati che testimoniano il percorso di crescita fin qui compiuto, il progetto Next Gen riparte con ancora più entusiasmo in vista della stagione 2025. Già dalle prossime settimane la società si attiverà attraverso i propri reparti dirigenziali per programmare la prossima annata di beach soccer giovanile, in sinergia con le società sportive del territorio. Un progetto sempre più ambizioso e rivolto al futuro quello portato avanti dal sodalizio del presidente Alessandro Donati, con l’obiettivo di continuare a valorizzare il territorio e i suoi ragazzi.