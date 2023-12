Giornata internazionale delle persone con disabilità: al Cus si pratica lo sport inclusivo

Pisa, 1 dicembre 2023 - Ancora un evento incentrato sull’inclusione al Cus Pisa in via Chiarugi. Nel pomeriggio di sabato 2 dicembre, dalle ore 15 alle 18:30 si svolgerà una rassegna di attività non convenzionali, adatte per disabili e non, tutte fortemente caratterizzate dalla centralità nei confronti dell’inclusione e della condivisione. Ci saranno l’hockey in carrozzina, la boccia paralimpica, judo per ipovedenti, scherma, calcio balilla, bowling, freccette, canottaggio, danza sportiva e tanti altri.

L’evento è realizzato in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in programma domenica 3 dicembre. La giornata di sabato 2 si svolge in due tappe: la mattina, presso la Stazione Leopolda, si terrà un workshop dedicato al diritto al lavoro; il pomeriggio dedicato al diritto allo sport, presso gli impianti del Cus Pisa. Il tutto all’interno della cornice organizzativa del Comune di Pisa.

La parte sportiva è curata dalla Sezione pisana di UNVS-Veterani Sportivi-sezione di Pisa, Panathlon Club Pisa, Associazione Medaglie Olimpiche-sezione di Pisa, con la collaborazione di Cus Pisa, con il patrocinio della Provincia e della Regione Toscana, Università di Pisa, i comitati regionali di CONI, Sport e Salute, Comitato Paralimpico Toscano.

Dalle 15 alle 18:30 sarà possibile assistere e provare diverse attività inclusive, con l’aiuto dei tecnici del Comitato Paralimpico toscano e delle altre Associazioni presenti (Lupi toscani hockey, VVF Billi Sezione canottaggio, Calciobalilla Lucca, Caregivers, Seminvitiballo Siena ASD, UILDM Pisa e tanti altri).

Per il Cus si inserisce in un percorso progettuale per l’inclusione che, iniziato con i piccoli allievi dei corsi di avviamento di base polidisciplinari, si è esteso agli studenti universitari e non, seguendo la progettualità di FederCUSI (la Federazione degli sport universitari) con varie iniziative, dal 2017 con SPIN e poi successivamente Siamo Sport, Spinability, Sponc, e ultimi del 2023, SeI (Sport e Identità) e IUG (InclUniGames). Il Cus Pisa è stato sempre in prima fila. L’ultimo progetto (IUG), appena concluso, ha l'obiettivo particolare di creare i presupposti per l’organizzazione dei primi Giochi Universitari Inclusivi.