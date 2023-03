Dirige Manganiello arbitro di Pinerolo

Dirige Gianluca Manganiello: il fischietto di Pinerolo ha incrociato 8 volte il Pisa. Il bilancio è tutt’altro che lusinghiero: i nerazzurri hanno ottenuto 1 successo, 5 pareggi e 2 sconfitte. L’unico sorriso risale addirittura al 17 aprile 2011 (Serie C): 2-0 interno al Siracusa. Poi sono arrivati cinque segni "X" consecutivi in Serie B, tra il 2016 e il 2021. Infine le due sconfitte contro Brescia (4-3, sempre in B) e Cagliari (3-1 in Coppa Italia). Al Var Luca Zufferli di Udine e Luca Massimi di Termoli.