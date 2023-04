D'Angelo prima di Ternana-Pisa: "Dobbiamo giocare con più tranquillità"

Pisa, 15 aprile 2023 - Mancheranno De Vitis e Touré, ancora non recuperati contro la Ternana, in una difficile trasferta. Luca D'Angelo, alla vigilia del match, ha presentato la partita. La Ternana è una squadra che viene da un altro cambio di allenatore col ritorno di Lucarelli. Ci dia un suo giudizio. "La Ternana è una squadra molto tecnica che gioca un calcio abbastanza offensivo e ha giocatori di qualità tecnica notevole. Il fatto che abbia fatto un punto in due partite, tra l’altro molto difficili visto il momento della stagione contro squadre che si devono salvare li ha penalizzati". Qual è il punto della situazione sulla squadra. Come stanno i ragazzi? "Gli infortunati sono De Vitis e Touré e non sono convocabili. Gli altri sono tutti convocati, compresi Masucci, Esteves e Torregrossa. Dobbiamo andare a vista soprattutto per Touré. Pensiamo di riuscire a recuperarlo per quella col Bari o quella successiva. Per De Vitis è un problema muscolare. Dobbiamo ancora fare tutti gli accertamenti". Con quale spirito il Pisa va a Terni? "Dobbiamo cercare di giocare una partita che esalti le nostre caratteristiche, con intensità e riconquista della palla nel servire i nostri attaccanti!. Non ci saranno i tifosi del Pisa. La vendita dei biglietti è stata vietata. Quanto incide? "Abbiamo l’abitudine di esser seguiti da tantissimi tifosi che ci sostengono in ogni dove. Però la decisione supera le nostre possibilità di scelta. Ci auguriamo tutti di poter disputare una bella partita da dedicare a loro". L’attacco non è nel suo momento migliore, segnando nel girone di ritorno solo 12 reti, con una media di 0,92 gol a partita "Siamo stati per un periodo abbastanza lungo il secondo o terzo attacco del campionato, ma ora stiamo facendo poco bene. Non tanto per gli attaccanti ma nella possibilità che gli diamo a fare gol questa è sicuramente una colpa che va addossata più a me perché non stiamo giocando calcisticamente bene e stiamo alternando buone prestazioni a prestazioni offensive di buon livello". A che punto della stagione arriva questa partita? "Bisogna giocare bene dal punto di vista del temperamento. Faccio autocritica e guardo tante partite delle altre formazioni e le gare sono anche poco qualitative, i giocatori sono più stanchi e il risultato condiziona la prestazione. A mio avviso dobbiamo toglierci da questo problema e giocare con un po’ più di tranquillità". Beruatto è in un periodo di appannamento, quanto è contato il suo infortunio? "Aveva avuto un infortunio fisico fastidioso .Questa settimana si è allenato con regolarità, penso che possa fare un crescendo di campionato molto buono, ha tutte le qualità". Domani raggiungerà le 200 panchine. Come si sente? "Sono tante, qualche panchina la cancellerei ovviamente, ci sono state sconfitte dolorose e partite giocate male. L’augurio è che il Pisa possa fare bene con me o senza di me". Michele Bufalino