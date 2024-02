Calcio. Terza: Terricciola vince, cade La Fornace

Pisa 09 febbraio 2024 –– La terza giornata di ritorno del girone A di Terza Categoria ha dato un forte scossone in vetta. Il Terricciola non ha fallito l’appuntamento con la vittoria, la tredicesima, ottenuta al ‘Ridondelli’ di Filettole contro i giallo neri di casa (1 – 3 il risultato finale). Doppietta: un gol in apertura ed uno in chiusura di Bertini, nuovo capocannoniere del girone, in mezzo alla rete di Nocera, ed all’autorete che è valsa la marcatura locale. Terricciola di mister Perugi dunque primo con quaranta punti: tredici vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, miglior attacco (quarantaquattro reti segnate) e miglior difesa (dodici reti subite) del girone. Chi non ha vinto è La Fornace seconda, caduta di misura sul campo de Il Romito terzo per 1 – 0. Il gol di Pierini è pesantissimo e può valere una stagione. Non solo perché fa perdere tre punti a La Fornace che resta a trentaquattro punti sia pur con una gara in meno rispetto al Terricciola, ma anche perché rilancia Il Romito per la vittoria del campionato o, al limite per il secondo posto. I Romito ora è a trentatre punti, uno in meno de La Fornace. Quarta piazza per il Montefoscoli che ha travolto 3 – 0 il Legoli con le reti di Guerrini, Mercuri e Sanna. Staccatissimo al quinto posto con ventuno punti il Pisa Ovest che vince il derby contro la Bellani per 1 – 0. Il gol di Tonelli è decisivo. Pareggio tra Ponteginori e Via di Corte, mentre la Popolare Cep supera il Pappiana per 2 – 1: Cioni e Policella per i padroni di casa, Farnesi per gli ospiti a tabellino. Nel prossimo turno la capolista Terricciola ospita la Popolare Cep, mentre La Fornace attende un Pisa Ovest che non farà sconti. Il Romito di mister Leggerini in trasferta a Montopoli per guadagnare punti sul duo di testa.