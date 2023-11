Calcio. Terza: Terricciola e La Corte le regine

Pisa 4 novembre 2023 - Terricciola regina del girone A della Terza Categoria pisana. La capolista a punteggio pieno (dodici punti in queste prime quattro partite) vince inrimonta 1 – 2 sul campo della Popolare Cep grazie alla doppietta messa a segno da Nocera. Niente da fare per i locali fermi a sei punti dopo due vittorie ed altrettante sconfitte. Al secondo posto Il Romito che grazie ad una rete di Pierini batte di misura il fanalino di coda Montopoli ancora fermo a zero punti. Quota dieci per la squadra di mister Leggerini, a meno due dalla vetta. Sembrano essere al momento queste due le squadre più forti e competitive di questo girone, quelle che hanno vinto di più. Il Montefoscoli ha pareggiato in casa contro il Pappiana di mister Telluri. La squadra ospite è passata in vantaggio con Carrara in apertura, ma il Montefoscoli di mister Perini ha riequilibrato le sorti della sfida con una rete di Del Bono. A sette punti la Bellani e La Fornace. La Bellani parreggia 2 – 2 a Ponteginori: Orlandini e Benvenuti a segno per i locali, Bicocchi e Spitale per gli ospiti. La Fornace espugna 2 – 4 il campo del Pisa Ovest: Merlotto e Lotti a tabellino per i locali, doppietta di Martone e reti di Bernacchi e Fontanelli per gli ospiti. Bel successo del Filettole sul Via di Corte per 3 – 1 in romonta: ospiti in vantaggio con Baldini, ma Fruzzeti pareggia e nella ripresa Coptu ribalta e Dapelo allunga definitivamente su calcio di rigore.

Nel girone B La Corte è grande protagonista. Primo posto in classifica a punteggio pieno con nove punti in tre gare: tre vittorie, l’ultimo in trasferta nell’empolese sul campo dell’Avane per 1 – 2. Bellini e Teotino decidono la sfida e permettono la terza festa consecutiva. A sette punti cinque squadre: l’Avane battuto dalla capolista, lo Zambra, il Calasanzio, il Ponte a Elsa e l’Oltrera. Lo Zambra che ha battuto 2 – 0 proprio l’Oltrera nello scontro diretto con una doppietta di Scardigli. Poi il Calasanzio battuto in casa 1 – 3 dal Porta a Lucca che si prende tre punti pesanti grazie alle reti di Cascioli, Mulè e Franchini. Il Ponte a Elsa che pareggia 1 – 1 contro la Freccia Azzurra. Rocambolesco 3 – 3 tra il Casteldelbosco ed il Perignano, mentre Marciana – Ponzano di lunedì è stata rinviata. In classifica marcatori Vaglini del Calasanzio ha già messo a segno quattro reti, seguito da Scardigli dello Zambra con tre. Questo weekend non si gioca vista la sospensione decisa dal Comitato regionale Toscana a causa del maltempo che ha colpito la regione.

Fabrizio Impeduglia