Calcio. Terza: Porta a Lucca in fuga

Pisa 20 novembre 2024 – Porta a Lucca grande protagonista nel girone A di Terza Categoria. Lo storico sodalizio pisano liquida con un poker il Montefoscoli (4 – 0, con reti di Ticciati, Pruneti, Franchini e Cascioli) e va in fuga solitaria con i suoi diciannove punti in sette partite. Sei vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta per la squadra di mister Micomonaco che ha anche il miglio attacco del campionato con sedici reti realizzate e la miglio difesa con sole quattro subite.

Al secondo posto la Popolare Cep vittoriosa 1 – 4 in trasferta sul campo del CB Pisa. Al terzo posto sono tre le squadre a quota tredici punti. La Marinese che nel posticipo ha regolato 2 – 0 il Legoli terzultimo, il Marciana ed il Filettole con i primi che hanno agganciato i secondo superandoli nello scontro diretto per 3 – 2 al termine di una gara combattuta ed avvincente giocata al ‘Fiorentini’ di Cascina. A quota undici punti la coppia Fabbrica e Lajatico: i primi hanno liquidato 2 – 0 la Bellani penultima con le reti di Chiarugi e Coba, mentre i secondi sono stati sconfitti di misura 1 – 0 dal Pisa Ovest. La rete locale di Fiorini ha permesso al Pisa Ovest di andare in doppia cifra raggiungendo i dieci punti stagionali. Grande vittoria del Pappiana di mister Pistoia che piega 4 – 1 gli Ospedalieri con la doppietta di Gionfriddo e le firme di Scardaci e Coli. E’ pareggio 2 – 2 infine tra Ponteginori e Via di Corte: sette punti per i primi insieme a Montefoscoli ed Ospedalieri e nove per i secondi che sono raggiunti dal Pappiana. Sono quattro al comando nella classifica cannonieri: Galli del CB Pisa, Fiorini del Pisa Ovest, Gionfriddo del Pappiana e Fiori degli Ospedalieri, tutti con cinque centri stagionali.

Nel girone B si parla empolese e fiorentino. Prosegue la corsa del Casenuove Gambassi che batte 1 – 0 il Treggiaia con una rete di Meoni e sale a quota diciannove punti. Alle sue spalle il Ponte a Elsa con un punto in meno fermato sul pareggio a reti bianche dal Casteldelbosco. Terza piazza per il Calasanzio che ha espugnato 1 – 2 Montopoli Valdarno. Le prime pisane hanno quattordici punti e sono il Santa Maria a Monte ed il Casciana Terme che nello scontro diretto hanno pareggiato per 1 – 1 con le reti messe a segno da Rossi per i padroni di casa e dal subentrato Lenzi per gli ospiti. Con tredici punti ecco il Perignano è ha vinto a Pontedera contro La Borra per 1 – 2. Dodici punti per il Ponzano fermato sull’1 – 1 dall’Oltrera nel posticipo. La doppietta di Pinori consente ai Giovani Fucecchio di piegare 2 – 1 il Monteserra ed accorciare a meno due sugli stessi. Vince infine l’Atletico Le Melorie che un po’ a sorpresa espugna il terreno della Stella Azzurra di Pontedera per 1 – 2. Una stagione sinora deludente per i pontederesi giunti alla quarta sconfitta consecutiva dopo le prime tre vittorie giunte nelle prime tre giornate.

Nella Juniores provinciale il Calci è sempre in testa con la vittoria per 3 – 0 sul Migliarino Vecchiano. Il Forcoli non molla espugnando 1 – 2 Treggiaia e rimanendo ad una lunghezza. Ci crede anche il Monteserra con i suoi diciannove punti grazie al 3 – 1 sulla Pecciolese. Staccato il Crespina che si impone a Putignano contro gli Ospedalieri per 1 – 2.