Calcio. Terza: Porta a Lucca al comando

Pisa 6 novembre 2024 – Il Porta a Lucca è la squadra capolista del girone A di Terza Categoria. Tredici punti, quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, squadra ancora imbattuta insieme alla Popolare Cep ed alla Marinese. Dieci col fatti e tre subiti dopo la vittoria esterna nel derby pisano contro il Pisa Ovest. Pisa Ovest battuto 1 – 3 dalla squadra di mister Micomonaco andata a segno con la doppietta di Grassini e la rete di Cascioli. I giallorossi sognano un campionato da protagonisti e la rosa a disposizione lo permette.

Alle loro spalle a quota undici punti troviamo la Popolare Cep che ha pareggiato a reti bianche al ‘Ridondelli’ di Filettole contro i locali terza forza del campionato con dieci punti. Dieci punti come quelli del Marciana che ha battuto 2 – 1 il Legoli ed ha dimostrato di essere quest’anno di ben altra pasta e di avere le ambizioni giuste. Dieci punti anche per il Lajatico pur sconfitto di misura a Ponteginori (1 – 0).

E’ terminato 2 – 2 un altro storico derby pisano che mancava da diversi anni, quello tra la Marinese e gli Ospedalieri. Sono ora nove i punti per i litoranei e sette per la società giallorossa. La Bellani ha vinto 1 – 2 sul campo del CB Pisa e raggiunge quota cinque punti. Pirotecnico 3 – 3 nella sfida tra Fabbrica e Via di Corte: doppietta di Diene e rete di Molesti per i locali, Barsotti, Bertacco e Sarnelli a tabellino per il Via di Corte di Banchellini.

Vince il Pappiana, e lo fa per 3 – 2 nella sfida interna contro gli ospiti del Montefoscoli. La doppietta di Gionfriddo e la rete di Fruzzetti danno i tre punti ai sangiulianesi di mister Pistoia.

Il prossimo turno si preannuncia scoppiettante con tanti derby e belle sfide di tradizione. Al ‘Bronzini’ di Gagno ci sarà Bellani – Filettole, poi super derby Popolare Cep – Pisa Ovest, ed ancora Porta a Lucca – Pappiana e Via di Corte – Marciana.