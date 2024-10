Calcio. Seconda. Vince l'Atletico, pari Migliarino e Pontasserchio

Pisa 23 ottobre 2024 – Quattro pareggi, due sconfitte ed una sola vittoria per le pisane in Seconda Categoria nella sesta giornata del girone di andata. Nel girone A il Migliarino Vecchiano pareggia 1 – 1 sul campo della Filattierese, beffato nel finale. Due punti persi per i biancorossi che tornano dalla trasferta di Filattiera con un solo punto. Migliarino Vecchiano passato in vantaggio con Aufiero nel secondo tempo. Dopo il gol diverse le occasioni per arrotondare il punteggio e chiudere la partita ma purtroppo per sfortuna e qualche indecisione i ragazzi di mister Andreotti non sono riusciti a chiuderla ed è arrivata la beffa del pareggio su colpo di testa ravvicinato del calciatore locale Palagi. Un peccato visti i risultati delle altre pretendenti al vertice: una vittoria avrebbe dato slancio alla classifica che comunque mantiene il secondo posto alla spalle della Fivizzanese, con la squadra ancora imbattuta.

E termina in parità e con il medesimo punteggio (1 – 1) anche la gara del Pontasserchio contro il San Vitale Candia al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato. Risultato sostanzialmente giusto tra i padroni di casa avanti con Madrigali dopo dopo appena cinque minuti. Nella prima mezz’ora il Pontasserchio domina e va ancora in gol con Paoletti (annullato dall’arbitro ma che è sembrato regolare ai più). Nel finale di frazione Guga respinge un rigore a Ricci e si va al riposo con il Pontasserchio in vantaggio. Nella ripresa dopo pochi minuti il San Vitale Candia pareggia dopo un ingenuità di Guga, il tocco definitivo è di Ricci. Il Pontasserchio si getta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio ma sono gli ospiti a sfiorare il gol della vittoria con Mengaroni con palla deviata sulla traversa da Guga. Terzo posto per la squadra di mister Carboni.

I capocannonieri del campionato sono due pisani, entrambi con cinque reti: Aufiero del Migliarino Vecchiano e Skurti del Pontasserchio.

Nel girone G vince solo l’Atletico Cascina che si impone 0 – 1 nel derby sul campo della neopromossa La Fornace. Rete decisiva messa a segno da Castagna. Settimo posto per i cascinesi con otto punti all’attivo in queste prime sei gare di campionato. La Fornace rimane terzultima con quattro punti. Buon pareggio per il San Prospero Navacchio in casa contro l’organizzata compagine pontederese della Bellaria Cappuccini (1 – 1). Sono sette i punti per la squadra di mister Niccolini.

Cade 2 – 0 il Ponte delle Origini sul campo delle Capanne: Zikov e Salvadori danno il successo alla squadra di mister Doveri. Compito arduo per mister Tocchini subentrato alla guida del Ponte delle Origini da un paio di settimane: un punto in classifica.

La Corte pareggia a reti bianche sul campo del Santacroce (0 – 0). Sette punti in graduatoria per la squadra di mister Vuono che, come il San Prospero Navacchio, ha collezionato una vittoria, quattro pareggi ed una sconfitta in queste prime sei gare di campionato.