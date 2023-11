Calcio. Seconda: strepitosa impresa Ospedalieri

Pisa 27 novembre 2023 – In Seconda Categoria le pisane non stanno vivendo una grande stagione. In questo turno il Pontasserchio e l’Atletico Cascina incassano addirittura la ‘manita’. Per i primi è 0 – 5 in casa, per i secondi 5 – 2 in trasferta. Prima vittoria stagionale per gli Ospedalieri e bel successo nel derby per il San Prospero Navacchio. Vince anche il Migliarino Vecchiano. Nel girone A dunque Pontasserchio incassa un tremendo 0 – 5 al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato contro la Filattierese: ospiti a segno con Micheli, Gerali, D’Imporzano, ancora Micheli, ed infine Matteucci. Risultato pesante e sorprendente alla vigilia visto che le due compagini erano a pari merito in classifica. Il Ponte delle Origini cade clamorosamente in casa al Campo ‘Arno’ nel derby contro il San Prospero Navacchio (0 – 3). La rete di Collecchi e la doppietta di Fiumalbi decidono la sfidaa favore degli ospiti. Pontasserchio e Ponte delle Origini rimangono dunque ottavi con quattordici punti a testa, mentre il San Prospero Navacchio è terzultimo con otto. Una vittoria provvidenziale quella del San Prospero che altrimenti si sarebbe ritrovato ultimo in classifica superato dagli Ospedalieri. Ospedalieri appunto che al Comunale di Putignano hanno superato clamorosamente la capolista Fivizzanese: una testa-coda calcisticamente parlando ‘drammatico’ che si è trasformato in una grande impresa da parte dei giallorossi. La squadra di mister Palla ha battuto la capolista ed è salita a sei punti in classifica dopo questa partita incredibile. Nel girone B il Migliarino Vecchiano batte 3 – 1 al Comunale gli ospiti del Borgo a Mozzano. Quinto posto in classifica per i biancorossi che sembrano aver trovato la linea guida per ben figurare con la seconda vittoria consecutiva. L’Atletico Cascina, reduce dalla batosta sul campo dell’Academy Tau, ne incassa un’altra sul campo della capolista Diavoli Neri Gorfigliano: 5 – 2 per i padroni di casa. Nove reti subite in due gare per la matricola Atletico Cascina. Migliarino Vecchiano – Borgo a Mozzano 3 – 1 Migliarino V.: Cioni, Mori (Armenante), Giuntoli, Benedettini, Bardi, Paolini, Umalini, Lobue (Balestri), Bozzi, Montanelli L. (Coli), Pecori. A disposizione Bettini, Morgè, Longobardi, Campera, Montanelli F.. All. Andreotti Borgo a Mozzano: Cheli, Mangianini, Lunardi, Giampaoli, Ceccherelli, Fede, Pellegrini D., Massei, Angelini, Bandoni, Poli. A disposizione Simoni, Morganti, Antonelli, Amidei, Bachini, Giusti, Bertini, Porta. All. Amidei Marcatori: 51’ Fede, 60’ e 84’ rig. Bozzi, 75’ Pecori Diavoli Neri Gorfigliano – Atletico Cascina 5 – 2 Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Sartini, Morelli, Piacentini, Manfredi (Torriani), Taddeucci, Bacci G., Brugiati M., Pellegrinotti, Rigali (Bacci A.), Vanni (Fontanini). A disposizione Bertolini M., Torriani, Francini, Bacci A., Trombi, Canini, Coiai, Binzeschi, Fontanini. All. Davini Atletico Cascina: Betti Massimiliano, Guidi (Cerrai), Barra, Giusti T., Battaglia, Betti Matteo (Marra), Pazzini, Telloli, Thairi (Amoroso), Menichetti, Castagna. A disposizione Pampana, Biasci, Elisei, Mori, Giusti L., Marra, Amoroso. All. Luperini Marcatori: 17’, 63’ e 77’ Pellegrinotti, 30’ Bacci G., 45’ Rigali, 52’ Pazzini, 85’Telloli