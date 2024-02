Calcio. Seconda: prima pagina per Pontasserchio e San Prospero

Pisa 26 febbraio 2024 –– In Seconda Categoria, nel girone A si sono registrare addirittura diciannove reti nelle quattro gare che hanno coinvolto le squadre pisane, con una media di quasi cinque a partita. Due vittorie (Pontasserchio esterna e San Prospero Navacchio interna), e due sconfitte (Ponte Origini in casa ed Ospedalieri in trasferta). Il Pontasserchio di mister Carboni si impone 2 – 4 a Lido di Camaiore contro i locali quartultimi. Pontasserchio prima pisana del girone con i suoi trentuno punti che gli valgono l’ottava piazza a meno sette dall’ultimo posto valido per poter disputare i play-off. Il San Prospero Navacchio ha fatto ‘manita’ all’Arena contro la Villafranchese squadra dalla classifica più che buona. Tre punti pesantissimi per la squadra di mister Carducci che segna con le doppiette di Barachini e Collecchi e con la rete del bomber Fiumalbi. Gli Ospedalieri ultimi con dieci punti si portano clamorosamente sullo 0 – 3 sul campo del Massarosa settimo, ma altrettanto clamorosamente si fanno rimontare ed escono battuti dal campo per 4 – 3. Massarosa – Ospedalieri 4 – 3 Massarosa: Lunardini, Giganti (Pulina), Farnocchia (Bertolucci), Ali F. (Cheli), Del Dianda, Prendi, Bartoli, Larini M. (Volpe), Larini C. (Gandini), Tomei, Benedetti. A disposizione Misuri, Bertolucci, Orlandi. All. Misuri Ospedalieri: Zannino, Rexhepaj K., Amari, Giani, Gerini, Colombini, Hasimi, Rossi, Sylla, Rexhepaj E. (Sacco), Alessi (Mirigliani). A disposizione Dubovic, Domenici. All. Vouk Marcatori: 5’ Hasimi, 20’ Rexhepaj E., 36’ Rossi, 46’ Cheli, 75’ e 83’ Gandini, 95’ Pulina Al Campo ‘Arno’ la capolista Montignoso si impone 0 – 1 contro il Ponte delle Origini di mister Frau. Un gol di scarto basta alla prima della classe per piegare la squadra pisana. Nel girone B il Migliarino Vecchiano, quarto in graduatoria dopo la grande impresa sul campo della capolista Diavoli Neri Gorfigliano, cade clamorosamente al Comunale ‘Faraci’ contro il Gallicano. Migliarino Vecchiano – Gallicano 0 – 2 Migliarino Vecchiano: Bettini, Longobardi (Lobue), Umalini, Mori F., Pardi (Balestri), Paolini, Montanelli F. (Giuntoli), Montanelli D., Coli, Montanelli L., Pecori (Baldacci). A disposizione Cioni, Benedettini, Fantozzi, Bandini, Armenante. All. Andreotti Gallicano: Grassi, Marganti M., Barbi, Marganti G., Luccarini, Lartini, Alfredini Andrea, Galletti, Piacentini, Alfredini Anthony, Simonini. All. Salotti M. Marcatori: 5’ Alfredini Anthony, 76’ Cheloni L’Atletico Cascina cade sul campo del Pontecosi Lagosi e sprofonda nella griglia play-out retrocessione. Pontecosi Lagosi – Atletico Cascina 1 – 0 Pontecosi Lagosi: Nelli, Lombardi, Massei, Pieroni E., Bonini M., Angelini N. (Frediani), Lunardi (Bonini N.), Marigliani, Bertucci (Pedreschi), Venanzi G. (Serani), Parmigiani. All. Serani Atletico Cascina: Pampana, Guidi, Barra (Balducci), Bertini, Marra, Battaglia, Ascione (Betti Matteo), Pazzini, Tahiri, Castagna, Amoroso (Grassi). All. Simonetti Marcatore: 83’ Marigliani