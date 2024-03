Calcio. Seconda: Pontasserchio e Migliarino sognano

Pisa 18 marzo 2024 – In Seconda Categoria venticinquesima giornata di campionato con tante sorprese in gare che hanno ribaltato i pronostici. Sono quattro le pisane che conquistano i tre punti in palio: Pontasserchio, Ospedalieri, Migliarino Vecchiano ed Atletico. Pontasserchio e Migliarino Vecchiano per sognare i play-off, Ospedalieri ed Atletico Cascina per non lasciare la categoria dopo appena una stagione. Nel girone A il Pontasserchio vince il derby contro il San Prospero per 3 – 0. Al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato la squadra di mister Carboni ha collezionato un’altra vittoria ed ha scalato sensibilmente la classifica portandosi addirittura a due soli punti dai play-off promozione. A segno Barbani, poi Benedetti, ed infine Casarosa. Il Ponte delle Origini di mister Frau si fa fermare al Campo ‘Arno’ dall’Atletico Carrara terzultimo per 1 – 1. A segno l’eterno bomber Bonamici. Gli Ospedalieri ultimi battono clamorosamente al Comunale di Putignano la terza della classe Carrarese Giovani, dopo che il primo tempo si era concluso col paziale vantaggio ospite. Nella ripresa uno scatenato Rexphaj la ribalta. Nel girone B il Migliarino Vecchiano quarto vince sul campo dell’ultima della classe Barga (1 – 2): un’occasione sfruttata per avvicinare il secondo posto (a due punti). La sconfitta interna contro il San Macario Oltreserchio è stata riscattata subito nonostante l’iniziale vantaggio locale al 66’. Montanelli ha pareggiato ed Armenante ha segnato la rete importantissima del sorpasso e della vittoria biancorossa. Questo il tabellino della vittoria della squadra di mister Andreotti. Barga – Migliarino Vecchiano 1 – 2 Barga: Ferrari, Serradimigni, Bacci, Mutigli, Pioli Stefano, Disperati, El Bassaraoui, Pioli Simone, Matteucci, Marchi, Cavani. A disposizione Togneri, Pellegrini, Favelli, Nardini, Petri, Motroni, Gavazzi, Fambrini, Teani. All. Marchi Migliarino Vecchiano: Fantozzi, Mori, Montanelli, Benedettini, Pardi, Paolini, Giuntoli, Balestri, Coli, Montanelli L., Pecori. A disposizione Cioni, Longobardi, Umalini, Manganelli F., Tagliaferri, Bandini, Armenante, Bozzi, Baldacci. All. Andreotti Arbitro: Bertoloni di Prato Marcatori: 66’ Marchi, 77’ Montanelli D., 85’ Armenante L’Atletico Cascina ha battuto in casa l’Academy Tau risollevandosi in classifica. Atletico Cascina – Academy Tau 4 – 0 Atletico: Betti Massimiliano, Biasci (Maccianti), Guidi (Barra), Bertini, Balducci, Betti Matteo, Castagna (D’Alessio), Pazzini, Amoroso (Ascione), Menichetti (Marra), Thairi. A disposizione Pampana, Battaglia, Riccetti. All. Simonetti Academy Tau: Battistini, Selmi (Vannucci), Tambellini (Di Furia), Bonini, Astete, Venturini, Milanesio (Tuccori), Pellicciotti (Berruti), Harch, Della Maggiora, Nottol (Dieme Papa)i. A disposizione Mariotti, Giusfredi, Bertocchini. All. Galassi Marcatori: 2’ Bertini, 5’ Balducci, 61’ e 86’ Amoroso