Calcio. Seconda: non bastano 26 reti, solo un punto

Pisa 18 settembre 2023 – Molte ombre per le pisane in Seconda Categoria. Nel girone A si segna a valanga: ventisei reti nelle quattro gare delle pisane, ma alla fine solo un pareggio. Nel girone B sconfitte per il Migliarino Vecchiano sul campo dell’Academy Tau, e per l’Atletico Cascina in casa contro il San Macario Oltreserchio, terza sconfitta consecutiva. Academy Tau – Migliarino Vecchiano 3–1 Academy Tau: Battistini, Selmi, Tambellini, Guazzelli (Tuccori), Bertocchini, Venturini, Nottoli (Centoni), Pellicciotti, Di Furia (Sassano), Ruggiero (Milanesio), Ortu (Cagnacci). A disposizione Mariotti, Giusfredi, Balli, Vannucci. All. Galassi Migliarino Vecchiano: Bettini, Umalini, Giuntoli, Pardi, Mori, Morgè, Lobue (Bandini), Balestri (Bozzi), Pecori, Coli, (Lazzarini), Montanelli (Montanelli II). A disposizione Fantozzi, Benedettini, Paolini, Armenante. All. Andreotti Marcatori: 20’Ruggiero, 78’ Bozzi, 85’ Cagnacci, 90’ autorete Atletico Cascina – San Macario Oltreserchio 0–1 Atletico Cascina: Betti, Barra, Guidi (Marra), Battaglia, Biaschi, Amoroso, Pazzini, Telloli (Baggiani), Menichetti (Giusti L.), Castagna, Pagano (Tahiri). A disposizione Pampana, Giusti T., Ghelardoni, Elisei, Mori. All. Luperini San Macario Oltreserchio: Della Bidia T., Buchignani (Aureli), Cappelli, Venturi, Pieruccini F., Mancino (Marlia), Bertilacchi, Sichi; Rosati, Niccoli (Della Bidia S.), Francalanci. A disposizione Ferrarini, Pieruccini N., Loria, Morotti, Giannecchini, Bianchini. All. Cipriani Marcatore: 85’ Francalanci Nel girone A il San Prospero Navacchio pareggia con un pirotecnico 4–4 finale a Fossone contro i locali della Carrarese Giovani: alla fine la trasferta porta un buon punto. Trasferta amara per il Ponte delle Origini al Comunale di Podenzana: i locali della Fivizzanese si impongono per 4–3 al termine di una sfida ricca di reti. Sconfitta pesante anche per il Pontasserchio battuto 4–2 a Villafranca in Lunigiana contro la compagine locale della Villafranchese. Esordio interno di fuoco per gli Ospedalieri di mister Palla contro una squadra di categoria come il Ricortola: al Comunale di Putignano finisce 0–5 a favore della squadra ospite. Per i giallorossi di casa, neopromossi ad agosto grazie al ripescaggio, la stagione non è iniziata nel migliore dei modi. Occorre una reazione.

Fabrizio Impeduglia