Calcio. Seconda: Migliarino corsaro a Gallicano

Pisa 30 ottobre 2023 –– In Seconda Categoria ha del clamoroso il risultato del Ponte delle Origini sconfitto 7 – 0 sul campo del Montignoso. Un punteggio inatteso visto l’ottimo periodo di forma della squadra pisana. Sconfitta pesante che rischia di ridimensionare la squadra di Franco e Barsanti. Per i locali tripletta di Costa e doppiette di Vatteroni e Del Sarto. Gli Ospedalieri si prendono un punto al Comunale di Putignano ma c’è amarezza visto il doppio vantaggio della squadra di mister Palla a poco più di dieci minuti dalla fine. Ospedalieri – Massarosa 2 – 2 Ospedalieri Calcio: Di Sacco, Rehhepaj K., Gerini (Domenici), Giani, Colombini, Di Blasi, Palaia, Rossi, Mirigliani (Sabiri), Rexhepaj E., Ceccoli (Fiori). A disposizione Del Punta, Amari, Sacco, Amborsio, Hasimi, Ferranti. All. Palla Massarosa: Lunardini, Farnocchia (Buzzelli, Gandini), Pulina, Del Dianda, Malfatti, Orlandi (Larini C.), Larini M. (Bartoli), Misuri, Volpe, Tomei, Cheli (Frisoli). A disposizione Bertolucci. All. Misuri Marcatori: 55’ Giani, 75’ Rexhepaj E. (r), 77’ Misuri, 83’ Tomei Note: 72’ espulso Rossi Il Pontasserchio pareggia 3 – 3 allo ‘Scirea’contro il Lido di Camaiore. Per i sangiulianesi a segno Ghelli, Skurti e Tognetti, ma la doppietta di Dati e la rete di Vizzoni non permettono a mister Carboni di prendere i tre punti in palio. Cade il San Prospero Navacchio sul campo della Villafranchese. I locali si impongono 2 – 1 con le reti di Giannotti e Manganelli. San Prospero penultimo con quattro punti in sette gare. Nel girone B vincono le due pisane. Bel successo esterno del Migliarino Vecchiano che si porta a casa tre punti da Gallicano. Al termine di una sfida combattuta. Gallicano – Migliarino Vecchiano 2 – 3 Gallicano: Grassi, Salotti, Barbi, Nardini (Simonini), Morganti (Baldi), Lartini, Alfredini Andrea, Marganti G., Alfredini Anthony, Piacentini, Cheloni. A disposizione Nesi, Bertucci, Luccarini, Peccioli. All. Salotti Migliarino Vecchiano: Cioni, Mori, Giuntoli (Lobue), Paolini, Pardi, Benedettini, Armenante (Montanelli F.), Montanelli D., Coli (Della Bartola), Montanelli L. Pecori (Balestri). A disposizione Fantozzi, Morgè, Bandini, Longobardi, Campera. All. Andreotti Marcatori: 11’ e 26’ Montanelli L., 16’ Montanelli D., 20’ Cheloni, 62’ rig. Piacentini L’Atletico con una buona partenza incalana bene la sfida con il Pontecosi Lagosi e conquista tre punti pesanti per la propria classifica. Atletico – Pontecosi Lagosi 2 – 1 Atletico: Pampana, Barra, Guidi, Battaglia, Cerrai, Pazzini, Pagano, Betti Matteo (Giusti L.), Amoroso, Menichetti, Tahiri (Castagna). A disposizione Betti Massimiliano, Giusti T., Mori, Elisei, Marra, Biasci. All. Luperini Pontecosi Lagosi: Nelli, Pedreschi (Venanzi G.), Tardelli, Parmigiani (Angelini N.), Castelli (Angelini P.), Marigliani D. (Serani), Bonini M., Marigliani L., Micchi, Bonini N. (Bertucci), Lunardi. A disp.: Vanni, Venanzi D., Pierotti, Vanoni. All. Parmigiani Marcatori: 14’ Tahiri, 17’ Marigliani N., 37’ Bonini M.