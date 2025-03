Calcio. Seconda: Migliarino battuto, Pontasserchio da tre

Pisa 11 marzo 2025 – In Seconda Categoria si è giocata la venticinquesima giornata di campionato, la decima del girone di ritorno. Sono solo cinque ormai le giornate da disputare al termine della stagione regolare. Nel girone A il Migliarino Vecchiano è stato sconfitto in casa per 0 – 1 al Comunale ‘Faraci’ dagli ospiti del Ricortola penultimo in classifica. Una sconfitta inattesa e dolorosa con la capolista Fivizzanese che supera il Corsanico e scappa a più dodici e con la carrarese Giovani che travolge 6 – 1 la Folgore Segromigno e si porta a più sette. La Villafranchese quarta batte la Filattierese e avvicina il Migliarino a meno quattro. Insomma una giornata da dimenticare per i biancorossi. Turno positivo invece per il Pontasserchio che con una rete del centravanti albanese Shkurti espugna il campo del Massarosa ed allontana le sabbie mobili della zona play-out, adesso distante sei punti. Con questa vittoria il Pontasserchio ha agganciato proprio il Massarosa a ventinove punti. Prossimo turno arduo per il Migliarino Vecchiano atteso dalla carrarese Giovani, mentre il Pontasserchio riceve al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato la capolista Fivizzanese per una sfida tutta da giocare. Due partite di livello. Nel girone G la capolista Bellaria Cappuccini si fa fermare in casa a sorpresa dal Sextum Bientina ed il Capannoli ci crede espugnando 1 – 2 Ponte a Cappiano. Il derby tra Atletico Cascina e La Corte finisce a reti bianche (0 – 0). Atletico a trentadue punti, più quattro sul Sextum Bientina quintultimo ma sopèrattutto più diciannove su La Fornace penultima battuta 2 – 0 a Corazzano. La Corte quartultima con ventiquattro punti. Sconfitto in casa al Campo ‘Arno’ il Ponte delle Origini: il Terricciola passa 0 – 3 e lascia i padroni di casa ultimi con undici punti. Travolto a Castelfranco di Sotto il San Prospero Navacchio: i padroni di casa si impongono 4 – 1 sulla formazione di mister Niccolini. San Prospero a quota trentasei punti in classifica. Nel prossimo turno Atletico Cascina che ospita il Ponte delle Origini, San Prospero che ospita le Capanne e La Corte che riceve l’Aurora Montaione. Ma soprattutto grande sfida al vertice con il Capannoli che rivece la Bellaria Cappuccini: in caso di vittoria sarebbe sorpasso.