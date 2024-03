Calcio. Seconda: gioca e vince solo il Pontasserchio

Pisa 11 marzo 2024 – In Seconda Categoria, nel girone A il Pontasserchio vince ancora, questa volta sul campo del Massarosa. Dopo la vittoria interna sul Monzone ecco questa esterna a Massarosa per 0 – 1. La rete di Madrigali da tre punti pesanti alla squadra del presidente Tamagno che si porta a due soli punti proprio dal Massarosa sesto in classifica. Questo il tabellino della sfida. Massarosa: Lunardini, Malfatti, Bertolucci, Carmassi (Larini C.), Del Dianda, Larini M., Bartoli (Benedetti Massimo), Misuri (Orlandi), Cheli (Ali A.), Tomei (Pulina), Volpe. A disposizione Benedetti Matteo, Maneschi, Farnocchia, Ali F. All. Misuri Pontasserchio: Lelli, Umalini, Pulga (Giorgi), Gennaro (Politano), Casarosa (Pagliai), Madrigali, Bortone, Ghelli, Skhurti, Barbani, Benedetti. A disposizione Antonini, Del Cesta, Monacci, Caruso, Tognetti, Patacchini. All. Carboni Marcatore: 10’ Madrigali Il Ponte delle Origini costretto al rinvio per impraticabilità sul campo del Monzone. E non ha giocato neppure il San Prospero contro il Ricortola per impraticabilità dell’Arena. Fermi anche gli Ospedalieri in trasferta contro la Filattierese. Il maltempo ha condizionato la giornata. La Fivizzanese ha espugnato 1 – 2 Atletico Carrara ed è rimasta a tre punti dalla capolista Montignoso vittoriosa anch’essa per 2 – 5 sul campo del Lido di Camaiore. Terzo posto per la Carrarese Giovani che batte 3 – 1 la Villafranchese quinta. Il San Vitale Candia batte 2 – 1 lo Sporting Camaiore e si porta ad un punto dallo stesso, regalando un buon risultato al San Prospero.