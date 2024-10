Calcio. Promozione: vittoria San Giuliano, pari Urbino

Pisa 1 ottobre 2024 – Una vittoria ed un pareggio nella quarta giornata del campionato di Promozione girone A per le due formazioni pisane. Il San Giuliano ha battuto allo Stadio Comunale ‘Bui’ gli ospiti dell’Intercomunale Monsummano per 1 – 0 grazie ad una rete messa a segno in mischia sugli sviluppi di una palla inattiva da Doveri (56’). Tre punti d’oro per i sangiulianesi che agguantano il secondo posto solitario alle spalle della capolista Cubino che li precede di un solo punto dopo quattro giornate di campionato. Sei reti fatte e due subite per la squadra di mister Roventini.

Questo il tabellino della sfida. San Giuliano Fc: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Pasquini, Carani, Doveri, Niccolai, Di Paola, Doveri, Benedetti. A disposizione Ria, Bozzi, Susini, Micheletti, Nacci, Galletti, Cantini, Bellucci, Ceciarini. All. Roventini Intercomunale Monsummano: Grasso, Marseglia, Perillo, Moncini, Citti R., Foresta, Goti, Dal Poggetto, Ferrara, Maiorana, Drca. A disposizione Bonciolini, Andreozzi, Saquella, Gabadoni, Silvano, Dal Porto, Natali, Bertelli, Guarisa. All. Fanucchi Arbitro: Enned di Firenze Marcatore: 56’ Doveri La trasferta dell’Urbino Taccola contro l’ottima compagine della Lampo Meridien termina in parità per 1 – 1. A Lamporecchio passano in vantaggio i padroni di casa con Dingozi, ma Rossi pareggia per gli ulivetesi in una gara molto combattuta con molti capovolgimenti di fronte con le due squadre che hanno cercato la vittoria sino alla fine del match.

Ecco il tabellino. Lampo Meridien: Tirabasso, Boghean, Notarelli, Di Vito, De Masi, Del Sorbo, Chianese, Viti, Pirone, Benvenuti, Dingozi. A disposizione Bartolozzi, Bargellini, Ferrucci N., Simi, Febbe, Prosperi, Vitolo, Del Fa, Mercugliano. All. Magrini Urbino Taccola: Malasoma, Antoni, Romeo, Marinari, Petri, Aliotta, Zaccagnini, Fabbrini, Petracci, Castellacci, Rossi T.. A disposizione Nigro, Bellagamba, Taglioli Le., Langella, Risolo, Graziani, Pezzini, Salvadori, Cosi. All. Polzella Arbitro: Magherini di Prato Marcatori: 65’ Dingozi, 77’ Rossi

In Prima Categoria la terza giornata del girone di andata riserva la sconfitta per il Tirrenia (1 – 0 il finale, rete di Cammilli) al ‘Brunner’ di Forcoli contro la forte formazione amaranto di casa che con questi tre punti si conferma in testa alla classifica insieme al Fornacette. La trasferta del Calci al ‘Bagnoli’ di San Romano contro la Sanromanese è positiva con un pareggio a reti bianche (0 – 0). Calci a due punti, Tirrenia ultimo con un punto insieme a Sanromanese, Staffoli, Portuale, ed Atletico Etruria.