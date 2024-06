Calcio. Promozione: Urbino ufficializza lo staff

Pisa 12 giugno 2024 – Gran fermento ad Uliveto Terme, dove cresce il lavoro dell'Urbino Taccola. Dopo mister Polzella, ufficializzato anche lo staff tecnico bianco rosso. La società Urbino Taccola ufficializza anche la composizione dello staff tecnico che seguirà la Prima Squadra, la formazione Juniores e la formazione Allievi (grande novità per la prossima stagione 2024/25). Stretto collaboratore di mister Polzella, sarà Davide Frau, allenatore in seconda della Prima Squadra. A completare la panchina della Prima Squadra ci saranno anche Luca Menciassi, preparatore dei portieri, Maddalena Lenzi, massaggiatore e prima quota rosa della società termale, e Federico Ferretti, preparatore atletico che si occuperà anche delle formazioni Juniores regionale ed Allievi provinciale. Gli altri componenti dello staff tecnico targato Urbino Taccola, sono Simone Tozzi e Daniele Crudeli, rispettivamente preparatore dei portieri e massaggiatore delle formazioni Juniores e Allievi. Intanto trapelano le prime conferme in Prima squadra e non sono poche. Le prime sono quelle dei difensori Gabriele Romeo, classe 2003, già protagonista della formazione biancorossa nella scorsa stagione. Poi Lorenzo Taglioli, classe 1997, ed Emanuele Ferrera, giovane classe 2004 anch'essi già conosciuti dagli sportivi di Uliveto. Per il reparto difensivo dell'Urbino Taccola, ci sarà anche Federico Serafini, classe 2005, cresciuto nella formazione Juniores della società presieduta da Simone Taglioli. Conferme anche a centrocampo, reparto nevralgico della formazione. Polzella ritroverà nel centrocampo del suo Urbino Taccola, Alessandro Desideri, classe 2002, Thomas Castellacci, classe 1999, ed il giovane Edoardo Salvadori, classe 2004. Per loro una riconferma importante dopo una stagione positiva tra le fila della formazione biancorossa. Si aggiungono alle tre di cui sopra, anche le riconferme del giovanissimo Fabio Antoni, classe 2005, con all'attivo già qualche presenza in prima squdra nel campionato di Promozione, e Leonardo Taglioli, giovane classe 2004. Insomma la società del direttore Graziano Pardini sta lavorando alacremente su più fronti per farsi trovare pronta e competitiva ai nastri di partenza della nuova stagione 2024/25 con tutte le proprie formazioni.