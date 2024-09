Calcio. Promozione: pisane costrette al rinvio

Pisa 10 settembre 2024 – Nulla di fatto nella prima giornata del campionato di Promozione Toscana girone A. Il San Giuliano e l’Urbino Taccola sono state costrette al rinvio. Casalguidi – San Giuliano Fc è stata rinviata in relazione all’allerta meteo arancione comunicata dal Centro Funzionale Regionale che ha indotto l’amministrazione comunale ad emettere un’ordinanaza di chiusura dell’impianto sportivo del territorio. Diversa la situazione dell’Urbino Taccola travolto da una bomba d’acqua nella sfida contro gli ospiti del Montecatini Valdinievole. Queste le formazioni delle due squadre Urbino Taccola: Malasoma, Antoni, Romeo, Marinari, Petri, Aliotta, Fabbrini, Castellacci, Petracci, Langella, Cosi. A disposizione Nigro, Bellagamba, Taglioli Le., Zaccagnini, Desideri, Gattai, Salvadori, Risolo, Mercuri. All. Polzella Montecatini Valdinievole: Gega, Fanti, Conti, Isola, Fedi, Lucchesi, Rosati, Rinaldi, Ba, Casini, Pesci. A disposizione Baldi, Shiqeri, Attinasi, Rugiati, Lazzari, Lucchesi, Fioretti, Mauriello, Ghimenti. All. Pellegrini Arbitro: Menchini di Viareggio Per la Prima Categoria si è giocata la Coppa Toscana. Calci travolto 4 – 1 sul campo del Montecarlo di Lucca. Rete di Bani per i calcesani, mentre per i padroni di casa doppietta di Towne, e reti di Pagni e Michetti. Sospesa invece Tirrenia – Acciaiolo al Comunale ‘Masoni’ di Fornacette, con il maltempo assoluto protagonista di questa domenica di settembre.