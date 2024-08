Calcio. Giovanile; tutto pronto a San Giuliano

San Giuliano 8 agosto 2025 – In casa San Giuliano Fc tutto pronto in vista della stagione calcistica 2024/25 sia per il settore giovanile che per la Scuola Calcio. La società del presidente Roberto Nusca e della vice-presidente Martina Nusca si appresta alla nuova stagione con al fianco il segretario Francesco Grossi confermato. Le attività della parte agonistica, affidare ai direttori Massimo Martelli e Giovanni Sbrana, con lo Scouting gestito da Roberto Bertelli, riprenderanno a partire dal 19 Agosto con le preparazioni. Tutto organizzato anche per le categorie che parteciperanno all'attività di base (Scuola calcio) nella quale il San Giuliano Fc ha ottenuto la qualifica di Club Giovanile di 3° livello. Il responsabile tecnico Andrea Marziale sarà affiancato dal responsabile Scuola Calcio Prof. Davide Piana, persona di grande esperienza e serietà. Staff tecnici attività agonistica: Allievi regionali: Nicosia Diego e Nicosia Stefano Allievi provinciali: Grasseschi Michele - Landi Daniele Giovanissimi regionali: Berizzi Francesco Giovanissimi provinciali: Galletti Sandro - Pratali Michele Preparatori Atletici: Chisari Lorenzo – Carofalo Marco Coordinatore preparatori dei portieri: Palmieri Francesco - collaboratore Maffei Gabriele Staff tecnici attività di base: Esordienti 2° anno: Barghini Claudio – Napoli Massimo Esordienti 1° anno: Galli Federico – Piana Davide Pulcini 2° anno: Carofalo Marco – Giannini Luca – Pratali Michele Pulcini 1° anno: Marlia Emanuele – Napoli Tommaso Primi Calci 2016: Caluri Massimiliano – Cannetiello Marcello – Pretolani Gabriele Primi Calci 2017/2018-19: Di Martino Claudia Preparatore motorio: Prof.ssa Rossi Luisella