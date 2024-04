Calcio. Giovanile: Romaiano retrocede, Fornacette affonda.

Pisa 9 aprile 2024 – Tempo di verdetti nei campionati giovanili regionali toscani con la stagione che volge al termine.

Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco travolti 5 – 0 sul campo dell’Aquila Montevarchi, mentre il Cenaia è sconfitto in casa 1 – 2 dal Livorno secondo in classifica. Partenza sprint degli amaranto in vantaggio 0 – 2 dopo nove minuti, e Cenaia che reagisce ma non pareggia. Juniores regionali Elite. Allo Stadio ‘Matteoli’ finisce in parità (1 – 1) il derby tra i padroni di casa del Fratres Perignano e gli ospiti del San Giuliano. Perignano sempre in testa alla classifica con tre punti di vantaggio a tre giornate dalla fine, San Giuliano in piena lotta per evitare la retrocessione. Affonda invece il Fornacette sconfitto in casa per 1 – 2 nello scontro diretto contro l’Arezzo Academy: una sconfitta pesantissima che costringerà la squadra a fare punti per non retrocedere subito, dopo una sola stagione. Juniores regionali. Retrocede il Romaiano: dopo una sola stagione la squadra lascia la categoria regionale. La matematica è arrivata con la sconfitta per 3 – 1 a Santa Croce contro la Cuoiopelli, uno scontro diretto con i locali impegnati a salvarsi. Il San Miniato Basso è quarto dopo aver espugnato 3 – 4 Castiglioncello. Pareggio a reti bianche per la Bellaria Cappuccini che non va oltre contro i livornesi dell’Armando Picchi quartultimi. Il Pisa Ovest torna sconfitto da Cecina per 2 – 1 sul campo della capolista.

Allievi regionali Elite. L’Oltrera supera 3 – 1 il fanalino di coda Armando Picchi e staziona al nono posto in classifica. Allievi regionali. Nel girone B oltre al Pisa Ovest sono retrocesse Audace Isola d’Elba, Livorno 9 e Castelfiorentino. Il Calci è terzo ma torna sconfitto da Santa Maria per 3 – 1. Battuto anche il Forcoli (2 – 1) a Grosseto con i maremmani a due punti dalla capolista Venturina. Riesce a vincere il Fornacette: 2 – 0 all’Academy Livorno. La Bellaria Cappucini cade a Limite e Capraia 1 – 0, mentre il Pisa Ovest è travolto 0 – 4 in casa dall’Invicta Sauro. Nel girone C il San Giuliano sconfitto 2 – 1 a Pistoia. Giovanissimi regionali. Il derby Calci – Fornacette termina 2 – 2, un risultato che spegne definitivamente le ambizioni di entrambe le squadre comunque protagoniste complessivamente di una buona stagione a ridosso di Academy Livorno e Limite e Capraia. L’Oltrera pareggia 1 – 1 sul campo della Portuale terzultima, mentre il San Giuliano ferma sul 3 – 3 il Grosseto. ‘Manita’ del Romaiano sul Follonica Gavorrano: 5 – 0. Giovanissimi B regionali. Il San Giuliano supera 3 – 2 il Monteserra nel derby e mantiene il secondo posto in coabitazione col Fucecchio. Calci pareggia in trasferta col Don Bosco Fossone (1 – 1), mentre la Bellaria Cappuccini è travolta in casa dal Pietrasanta (1 – 4).

Pisane retrocesse che hanno perso la categoria regionale: Romaiano (Juniores), Pisa Ovest (Allievi).