Calcio. Giovanile: Pisa Ovest in testa nei Giovanissimi

Pisa 20 dicembre 2023 –– Nei campionati provinciali ultime gare prima delle feste. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, Forcoli terzo in classifica grazie alla vittoria per 0 – 2 in trasferta contro il San Frediano. Il Ponte delle Origini travolge 7 – 0 il Polo Lucchese, mentre va alla Pecciolese il derby della Valdera: i nerazzurri vincono 0 – 3 a Ponsacco. Perde anche il Castelfranco, battuto 4 – 2 a Vorno. Nella categoria Allievi il Migliarino Vecchiano quarto, battuto in casa dal Ghivizzano 0 – 3, e Perignano quinto. Nei Giovanissimi B, nel girone A il San Giuliano primo in classifica con l’8 – 0 allo Sporting San Donato. Nel girone B la prima pisana è il Madonna dell’Acqua quarto che batte 3 – 2 il Lido di Camaiore. Il Fornacette pareggia 2 – 2 con il Pietrasanta. Pareggio 1 – 1 tra Scintilla e Pisa Ovest. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi Il Monteserra domina con trentanove punti in quattordici gare. Seguono Salivoli con trentacinque e Atletico Livorno Academy con trentadue. Staccate le altre. E’ stata la giornata del 3 – 0: il Perignano sul campo del Collevica, i Colli Marittimi sul Santacroce, il Livorno 9 sulla Virtus Livorno, le Colline Pisane a San Vincenzo, ed il Salivoli a Forcoli. I campionati pisani. Nella Juniores altra vittoria dell’Urbino Taccola che batte in casa Il romito 2 – 0 e sale a trentuno punti, cinque in più del Calci clamorosamente battuto a Casciana Terme per 1 – 0. Il Saline liquida l’Atletico Cascina 2 – 1 e si porta al secondo posto a tre punti dagli ulivetesi.

Negli Allievi, Atletico Piombino in testa grazie al successo 1 – 5 sul campo del San Miniato. Il Romaiano batte 3 – 1 il Monteserra e si mantiene secondo in classifica. Allievi B Nel girone A, Forcoli, Colline Pisane, Fornacette e Bellaria cappuccini si qualificano per il girone di merito. Nel girone B passano San Giuliano, Calci, Migliarino Vecchiano e Stella Rossa.

Nei Giovanissimi il Pisa Ovest supera la Bellaria Cappuccini nello scontro diretto: 2 – 1. Sono trentadue i punti per la compagine di Porta a Mare. Nei Giovanissimi B, nel girone A l’Etruria è al comando ma sia il Calci che il Perignano la possono superare nei recuperi che hanno entrambi sul campo dei livornesi della Portuale. In questo caso, dovessero vincere entrambe, sarà spareggio. Nel girone B invece lo spareggio è sicuro: quello tra la Bellaria Cappuccini ed il Monteserra che nella corsa hanno superato Forcoli ed Oltrera.