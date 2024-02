Calcio. Giovanile: Perignano al comando, Fornacette e San Giuliano in fondo

Pisa 13 febbraio 2024 – Seconda gara di febbraio nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. I Mobilieri Ponsacco battono 3 – 2 il Poggibonsi con le reti di Benvenuti, Pellegrini e Di Pasquale e raggiungono i venti punti. Cenaia battuto in casa 0 – 2 dalla capolista Tau Altopascio. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano supera 3 – 0 l’Atletico Piombino allo Stadio ‘Matteoli’ e resta al comando del massimo campionato regionale con trentanove punti, uno in più del Pontassieve che batte 3 – 1 la Lastrigiana. Lo Zenith, terzo, si fa fermare sul pareggio dal Firenze Ovest (3 – 3). Critica la situazione delle altre due squadre pisane: il Fornacette cade in casa contro il Fucecchio (1 – 3) ed è terzultimo, il San Giuliano pareggia 1 – 1 sul campo del Grassina ed è penultimo. Sabato lo scontro diretto allo Stadio ‘Bui’ che si preannuncia molto delicato a nove giornate dalla fine del campionato. Juniores regionali. Il San Miniato vince il derby a San Croce contro la Cuoiopelli e sale al terzo posto con trenta punti. Per la Cuoiopelli, penultima con tredici punti, la situazione si fa molto pesante. Così come per il Romaiano a braccetto in fondo alla classifica insieme ai santacrocesi: questo nonostante il convincente poker rifilato al Castelfiorentino (4 – 0). Bellaria Cappuccini quinta grazie al 3 – 0 contro il Castiglioncello. Il Pisa Ovest vince 1 – 3 contro l’Invicta Sauro a Grosseto e si assesta in un tranquillo ottavo posto. Allievi regionali Elite. L’Oltrera perde ancora: questa volta in casa contro il Tau Altopascio che si impone 1 – 3. Ventidue punti in graduatoria, una classifica che comincia a destare timore dopo due terzi di campionato. Allievi regionali. Il Calci batte 2 – 1 l’Academy Livorno ed è la pisana piazzata meglio con il suo quarto posto. Il Forcoli perde 3 – 2 a Santa Maria e si fa agganciare dagli avversari al sesto posto. Rinviata la gara della Bellaria Cappuccini, mentre il Fornacette perde la sua dodicesima partita stagionale 1 – 2 contro il Follonica Gavorrano che si impone al ‘Masoni’. Arriva invece una vittoria a sorpresa per il fanalino di coda Pisa Ovest che travolge 4 – 0 la Pro Livorno Sorgenti. Nel girone C il San Giuliano perde 1 – 0 in trasferta contro l’Atletico Castello. Giovanissimi regionali. Oltrera battuto 3 – 0 a Grosseto dai locali. Il Calci stravince il derby a San Giuliano imponendosi 0 – 4 allo Stadio ‘Bui’ e portandosi a meno cinque da Limite e Capraia. Vittoria pesante del Romaiano che supera 4 – 3 il Roselle e si stacca dalla zona retrocessione. Il Fornacette riesce a battere 1 – 2 il fanalino di coda Follonica Gavorrano portando a casa tre punti importanti. Giovanissimi B regionali. San Giuliano perde la testa della classifica dopo aver perso lo scontro diretto contro il Tau Altopascio: termina 2 – 1 per la formazione locale ora capolista solitaria. Bene il Calci che batte l’Armando Picchi per 3 – 0. Primo punto per la Bellaria Cappuccini che pareggia 2 – 2 col Capezzano. Monteserra sconfitto 3 – 0 dalla Pro Livorno Sorgenti.