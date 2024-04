Calcio. Giovanile: Cuoiopelli retrocede, Cenaia e Mobilieri Ponsacco perdono il titolo

Pisa 23 aprile 2024 – Finali infuocati nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. Entrambe sconfitte le pisane: i Mobilieri Ponsacco tornano sconfitti dalla trasferta sul campo del Seravezza (3 – 1), mentre il Cenaia è battuto in casa dai liguri della Fezzanese (0 – 3). Entrambe perdono i campionati nazionali a causa della retrocessione delle rispettive prime squadre dalla serie D nazionale all’Eccellenza toscana.

Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano pareggia 1 – 1 contro il Fucecchio, ma l’inseguitrice Lastrigiana non riesce a vincere sul campo del Maliseti Seano (0 – 0) e ad una giornata dalla fine i rossoblù sono al comando ad un punto dalla vittoria del campionato. Ma la squadra di mister Pagliai sabato gioca a Fornacette contro la squadra di casa quartultima e costretta a fare risultato per non retrocede subito, dopo una sola stagione. Fornacette che nel finale in rimonta ha vinto a Grassina (2 – 3). Non del tutto sereno nemmeno il San Giuliano che ha superaro 4 – 3 la Sestese e che sabato gioca a Fucecchio. Insomma un gran finale, anche in considerazione della sfida Lastrigiana – Affrico, entrambe matematicamente in corsa per vincere. Juniores regionali. Dopo il Romaiano retrocede anche la Cuoiopelli battuta 0 – 3 in casa dai grossetani dell’Invicta Sauro. Lo Sporting Cecina vince il campionato ed approda nell’Elite. In questo ultimo turno la Bellaria Cappuccini travolge 6 – 1 il Romaiano mentre il Pisa Ovest pareggia 1 – 1 a Castiglioncello. San Miniato sconfitto 1 – 2 dal Venturina. Allievi regionali Elite. L’Oltrera perde 1 – 2 in casa contro la Cattolica Virtus ma conquista matematicamente la salvezza e mantiene la categoria. Allievi regionali. Nel girone B oltre al Pisa Ovest già retrocesso, per l’ultimo posto tremano Fornacette e Bellaria Cappuccini entrambe sconfitte. La Pro Livorno Sorgenti vince 1 – 6 all’Isola d’Elba e mette in crisi entrambe. Fornacette travolto in casa 0 – 3 nel derby contro il Calci: ora la squadra rossoblù partita con tante velleità dovrà fare risultato nelle ultime due gare che l’attendono. Messa ancora peggio la Bellaria Cappuccini battuta 2 – 0 a Grosseto e con due punti in meno del Fornacette ed uno rispetto alla Pro Livorno Sorgenti. Prossime due sfide davvero impegnative per i pontederesi. Pisa Ovest sconfitto 0 – 2 in casa dal Livorno 9. Nel girone C il San Giuliano pareggia 0 – 0 con il Lido di Camaiore.

Giovanissimi regionali. Fornacette vince 1 – 2 a Livorno contro la Portuale e Calci travolge 4 – 1 l’Audace Isola d’Elba. Entrambe giocheranno ora la Coppa toscana. L’Oltrera vince 0 – 2 sul campo dell’Invicta Sauro mentre con lo stesso risultato il San Giuliano espugna il campo del Roselle. Romaiano battuto 0 – 2 dal Grosseto. Pisane retrocesse che hanno perso la categoria regionale: Romaiano e Cuoiopelli (Juniores), Pisa Ovest (Allievi).