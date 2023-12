Calcio. Giovanile: Calci supera Fornacette, Perignano vince a Fucecchio

Pisa 14 dicembre 2023 –– Campionati giovanili regionali nel vivo della stagione in questo primo weekend di dicembre. Juniores Nazionale. Il Mobilieri Ponsacco supera 3 – 2 in casa il Seravezza, mentre il Cenaia torna sconfitta dalla trasferta ligure sul campo della Fezzanese per 4 – 1. Ponsacco sesto, Cenaia ottavo. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano espugna Fucecchio 0 – 1 con una rete di Carrai ed aggancia il Fornacette al quinto posto a quota diciotto punti. Fornacette che pareggia in casa 2 – 2 contro il Grassina. Il San Giuliano è penultimo, travolto dalla Sestese per 4 – 1 ed avvicinato dall’Arezzo ultimo che ha battuto il San Marco Avenza. Juniores regionali. La Bellaria Cappuccini vince di misura a Romaiano (0 – 1) ed è quinta. Il Pisa Ovest vince 3 – 0 col Castiglioncello e la Cuoiopelli strappa un punto in Maremma contro l’Invicta Sauro (1 – 1) pur restando ultima in classifica.

Allievi regionali Elite. L’Oltrera è travolta 4 – 0 sul campo della Cattolica Virtus a Firenze, ma la posizione di classifica è per ora abbastanza tranquilla: nono posto con sedici punti conquistati. Allievi regionali. Sei le pisane in corsa. Venturina capolista nel girone B. Il Calci è secondo dopo aver travolto 4 – 1 il Fornacette: gara senza storia con i locali a segno con la doppietta di Barsacchi e le reti di Silvi e Di Dario. Il Pisa Ovest tocca il fondo scavalcato nello scontro diretto perso 3 – 0 contro il Livorno 9. Niente da fare per i pisani in caduta libera con cinque punti in quindici partite. Il Forcoli espugna Castelfiorentino (0 – 1), mentre la Bellaria Cappuccini perde 0 – 3 in casa contro il Grosseto. Nel girone C il San Giuliano cade 1 – 0 a Lido di Camaiore.

Giovanissimi regionali. Il Fornacette supera 2 – 1 la Portuale e rimane al comando con trentatre punti, tre in più dell’Academy Livorno. Il Calci è quarto con la vittoria nella lunga trasferta sul campo dell’Audace Isola d’Elba (0 – 2). Il San Giuliano travolge 6 – 0 il Roselle, mentre il romaiano pareggia 2 – 2 a Grosseto. Vittoria importante dell’Oltrera sull’Invicta Sauro (2 – 1). Pisane per ora che galleggiano fuori dalla zona retrocessione e protagoniste di una buona stagione in queste prime dodici gare di campionato. Fabrizio Impeduglia