Calcio. Eccellenza. Vittoria Ponsacco, crisi Perignano

Pisa 21 ottobre 2024 – Una vittoria, due sconfitte ed un rinvio per le pisane nella settima giornata del campionato di Eccellenza. Il rinvio è quello della gara del Cenaia contro il Certaldo al ‘Pennati’. I Mobilieri Ponsacco conquistano finalmente la prima vittoria stagionale e lo fanno nel derby contro la Cuoiopelli. Termina 4 – 2 per i rossoblù con la tripletta di Mengali e la rete di Crecchi. Ponsacco adesso a sette punti mentre la Cuoiopelli rimane all’ultimo posto con un punto all’attivo, frutto di un pareggio e sei gare perse in queste prime sette disputate. Ecco il tabellino. Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Guerrucci, Mancini, Colombini, Regoli, Volpi, Borselli, Mengali, Morana, Fischer. A disposizione Profeti, Crecchi, Bagnoli, Di Giulio, Penco, Pini, Marrocco, Steffich, Pallecchi. All: Macelloni Cuoiopelli: Papeschi, Covino, Bocini, Burato, Luka, Hanxhari, Matteoli, Mancino, Turini, Cavallini L., Campo. A disposizione Brogi, Arrigucci, Arrighini, Innocenti, Bindi, Tassi, Tuzi, Ferraro, Pinna. All. D’Addario Arbitro: Noto di Pisa Marcatori: 15’, 61’ (rigore) e 69’ Mengali, 27’ Cavallini L., 57’ Crecchi, 84’ Mancino

E’ crisi a Perignano con il Fratres che non ha ancora vinto una partita e che ieri ha incassato la terza sconfitta consecutiva in casa perdendo di misura allo Stadio ‘Matteoli’ contro la Sestese (0 – 1). Due traverse per la squadra di mister Falivena nella prima frazione, ma nel finale aumenta la preoccupazione e gli ospiti trovano la rete del successo. Questo il tabellino. Fratres Perignano: Serafini, Genovali, Mogavero, Viola, Ricci, Lucaccini, Misseri, Regoli, Taraj, Papi, Rossi G.. A disposizione Becherini, Passerotti, Zocco, Forte, Brisciani, Napoli, Bracci, Mariani T., Cutroneo. All. Falivena Sestese: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda, Belli, Berti, Mazzeo, Manganiello. A disposizione Soccodato, Pisaniello, Caprio, Casati, Ermini, Sarr, Piccini, Bravi, Pisaneschi. All. Polloni Arbitro: Poggianti di Livorno Marcatore: 87’ Belli

In classifica domina il Camaiore con diciannove punti su ventuno, frutto di sei vittorie ed un pareggio. Ben lontane le seconde della classe Pro Livorno Sorgenti e Castelnuovo Garfagnana, la prima fermata a Viareggio (1 – 1) e la seconda travolta dallo Sporting Cecina per 6 – 1.