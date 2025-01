Calcio. Eccellenza: pari Cenaia, battute le altre

Pisa 20 gennaio 2025 – Diciannovesima giornata nera per le pisane di Eccellenza. Un buon pareggio interno e ben tre sconfitte per le nostre squadre impegnate nel massino campionato regionale.

Il Cenaia si guadagna un punto al ‘Pennati’ contro la capolista camaiore, pareggiando a reti bianche (0 – 0) la sfida. La squadra di mister Sena è quarta a pari merito della Pro Livorno Sorgenti con trenta punti, uno in più di Viareggio e Massese. Ecco il tabellino. Cenaia: Baglini, Rossi, Solimano, Marcon, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Neri F., Apolloni. A disposizione Landucci, Calloni, Bartolini, Di Bella, Goretti, Pecchia, Ferretti, Puccini, Remorini. All. Sena Camaiore: Barsottini, Borgia, Belli, Granaiola, Amico, Zavatto M., Anzillotti, Cornacchia, Nardi, Da Pozzo, Kthella. A disposizione Barsaglini, Navari, Velani, Casani, Fani, Maini, Ricci, Bologna, Bacci. All. Cristiani Arbitro: Carnevali di Prato

Gioca bene ma esce sconfitto di misura dal campo il Fratres Perignano di mister Fanani. Il Castelnuovo Garfagnana passa al ‘Matteoli’ per 0 – 1 e mantiene la seconda piazza a meno otto dalla capolista Camaiore. Il Fratres è terzultimo a meno cinque da Fucecchio e Real Forte Querceta. Questo il tabellino della gara. Fratres Perignano: Serafini, Ricci, Brisciani, Manzo, Genovali, Lucaccini R., Meucci, Zocco, Cutroneo, Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Regoli, Mariani T., Misseri, Badalassi, Rofi, Mogavero, Rotunno, Gamba. All. Fanani Castelnuovo Garfagnana: Biggeri, Filippi, Lunardi, Fall, Leshi, Rossi, El Hadoui, Cecchini, Campani, Grassi, Camaiani. A disposizione Sartini, Ramacciotti, Gabrielli, Magera, Tocci, Fruzzetti, Fanani, Satti F.. All. Vangioni Arbitro: Cornel Pal di Roma 1 Marcatore: 21' Camaiani

Peggio ancora per i Mobilieri Ponsacco penultimi con diciassette punti, sconfitto in casa nello scontro diretto contro la Real Forte Querceta. La rete di Panicucci a venti minuto dalla fine inguaia pesantemente la squadra di mister Tocchini all’ottava sconfitta stagionale. Questo il tabellino. Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi, Borselli, Andreotti, Pallecchi, Marrocco. A disposizione Campinotti, Di Giulio, Pisani, Fischer, Pini, Regoli, Marinai, Binelli, Imbrenda. All. Tocchini Real Forte Querceta: Luci, Nicolini, Lucarelli, Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Bucchioni, Fortunati, Panicucci, Bartolini, Pavlenko. A disposizione Pastine, Vignali, Maurelli, Quercetani, Stringara, Smecca, Jendoubi, Bracci, Palmerini. All. Buglio Arbitro: Baldasseroni di Pistoia Marcatore: 70’ Panicucci

Cuoiopelli travolta 6 – 1 sul campo del Pontebuggianese e sempre più ultima. Questo il tabellino. Pontebuggianese: Rizzato, Prati, Kapidani, Birindelli, Chelini, Palmese, Martinelli, Provinzano, Granucci, Sali, Fantini. A disposizione Calu, Ferrari, Sanzone, Aiazzi, Lucaccini F., Sgherri, Asara, Bellandi G., Gargani. All. Vettori Cuoiopelli: Fogli, Tuzi, Bindi, Hanxhari, Covino, Duranti, Vannuzzi, Tassi, Turini, Mancino, Pinna. A disp.: Pannocchia F., Arrigucci, Bocini, Innocenti, Maglio, Ceglie, Campo, Mancini, Rocco. All. D’Addario Arbitro: Caresia di Trento Marcatori: 11' Granucci, 42' Turini, 54' Sali, 68' Palmese, 71' Fantini, 80’ e 87’ Gargani