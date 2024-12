Calcio. Eccellenza. Giornata nera

Pisa 3 dicembre 2024 – Una giornata nera per le pisane di Eccellenza, nessuna vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte nella tredicesima giornata del girone di andata. perde solo il Cenaia, ma da seconda della classe, il pareggio interno a reti bianche contro il Pontebuggianese penultimo non è un grande risultato. Cenaia a meno sette dalla capolista Camaiore che supera 1 – 0 il Real Forte Querceta con la rete del capocannoniere Chiaramonti.

Questo il tabellino. Cenaia: Baglini, Rossi, Di Bella, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Ferretti, Apolloni. A disposizione Turini, Silvestri, Bartolini, Calloni, Cocucci, Pecchia, Puccini, Salvadori, Conticelli. All. Sena Pontebuggianese: Rizzato, Martinelli, Lucaccini F., Palmese, Chelini, Kapidani, Sali, Birindelli, Fantini, Provinzano, Gargani. A disposizione Calu, Sanzone, Aiazzi, Bellandi F., Gianotti, Sgherri, . All. Vettori Arbitro: Magherini di Prato

Cade a Montespertoli il Fratres Perignano. La squadra di mister Falivena, sotto di una rete, pareggia con Lucaccini ma si fa beffare nel finale dai padroni di casa che salgono a diciotto punti. Fratres Perignano a quota undici punti dopo tredici gare.

Ecco il tabellino. Montespertoli: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi, Anichini, Lotti, Maltomini, Biliotti. A disposizione Romano, Biagi, Conti M., Lensi, Mangani, Gasparri, Vangi, Marconcini, Corradi. All. Sarti Fratres Perignano: Serafini, Ricci, Brisciani, Viola, Genovali, Lucaccini R., Mariani T., Zocco, Taraj, Misseri, Rossi G.. A disposizione Becherini, Gentile, Carrai D., Mogavero, Badalassi, Ferrari, Zampardi, Ferretti, Bracci. All. Falivena Arbitro: Bernardini di Piombino Marcatori: 40' Lotti, 65' Lucaccini R., 90' Vangi

E perde anche il Mobilieri Ponsacco, in trasferta a Viareggio. Vittoria di misura dei bianconeri allenati dal nuovo tecnico Cristian Amoroso. Mobilieri di mister Macelloni quintultimi con tredici punti.

Questo il tabellino. Viareggio: Carpita, Frroku, Bertelli, Bianchi, Ricci T., Bertacca L., Belluomini C., Remedi L., Brega, Bibaj Gers, Ortolini. A disposizione Manfredi, Morelli, Baracchini, Sorbo, Maurelli, Minichino, Caggianese, Nannetti, Belluomini T.. All. Amoroso Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Crecchi, Mancini, Di Giulio, Regoli, Penco, Borselli, Mengali, Imbrenda, Marrocco. A disposizione Campinotti, Bagnoli, Fischer, Guerrucci, Pisani, Pini, Volpi, Steffich, Morana. All. Macelloni Arbitro: Vaggelli di Prato Marcatore: 31' Ortolini